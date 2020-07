Murió la menor de cuatros años que fue abusada y golpeada en Garzón, Huila

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En la madrugada de este sábado se confirmó el fallecimiento la menor de 4 años de edad luego de que fuera víctima de abuso sexual y maltrato físico el pasado lunes 29 de junio en el municipio de Garzón, Huila.



La Clínica Medilaser de Neiva, donde se encontraba internada la menor en estado de coma inducido desde el pasado 1 de julio, confirmó la noticia a través de un comunicado.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente menor de edad en la madrugada de hoy 4 de julio del año 2020, debido a hipertensión endocraneana refractaria al manejo, disfunción de múltiples órganos secundaria a trauma encefalocraneano severo con politrauma. Por el tipo de muerte se realizó llamado a Fiscalía”, afirmó el gerente de ese centro médico, Mario Andrés Suaza.

Puede leer: Ejército investiga a dos soldados que habrían abusado sexualmente de unas menores en Nariño

Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), escribió en su cuenta de Twitter que: "Tengo dolor, impotencia y me levanto con el corazón absolutamente comprimido!!! Muere un angelito de 4 años, por culpa de esta sociedad enferma!!! No más violencia contra la niñez!!! No se puede más!".

El presunto abusador fue capturado

De acuerdo con la información de las autoridades, el pasado 29 de junio la menor fue encontrada por familiares y vecinos en una zona boscosa, hasta donde la habría llevado el sujeto con varias heridas en el caserío Puerto Alegría y de inmediato fue remitida a un centro hospitalario.



Sebastián Mieles Betín, el hombre de 27 años acusado por el crimen, fue capturado por autoridades en el mismo lugar donde la comunidad denunció que ocurrieron los hechos.



La menor llegó a la clínica Medilaser, en la capital del departamento, allí los médicos tuvieron que inducirla en un coma por la gravedad de sus heridas.



En cuanto al presunto abusador de la menor, la Fiscalía anunció se le imputaron cargos por los delitos de tentativa de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal violento agravado (por ser la víctima menor de 14 años), pero el sujeto no se allanó a los cargos.



Por solicitud del ente investigador, al capturado se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de manera preventiva.