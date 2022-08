Masacre en Morales, Cauca: cuatro personas fueron asesinadas junto a vehículo incinerado

Una masacre se registró en la mañana de este sábado en el municipio de Morales, en el Cauca, donde cuatro personas fueron asesinadas luego de que, al parecer, fueron interceptadas por hombres armados.



Los hechos ocurrieron en la vereda San Rafael, zona rural de Morales. De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector encontraron los cuerpos de las víctimas junto a un vehículo que fue incinerado.



Al respecto, el alcalde del municipio de Morales, Víctor Félix Sabogal, confirmó que las víctimas son dos hombres y dos mujeres, quienes tienen heridas de arma de fuego en varias zonas del cuerpo.



"Cuatro personas asesinadas, dos hombres y dos mujeres. En versiones preliminares nos dicen que tienen unos tiros en la cabeza y pues, al parecer, también el vehículo en el que se movilizaban lo incineraron allí en la vereda San Rafael", indicó el Alcalde.



El Mandatario local también detalló que, aunque las víctimas aún no han sido identificadas, habitantes de la vereda habrían descartado que estas sean oriundas de la zona.



"Lo que me comentan es que no son del municipio y ya nos contactamos con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para que hagan los trámites correspondientes al levantamiento de los cadáveres", precisó el Alcalde.



Aunque, hasta ahora, no hay reporte oficial sobre cómo se registró la masacre, algunas versiones indican que los hechos estarían relacionados con el hurto de motocicletas que se estaría presentando en la zona.