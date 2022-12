Más de 5000 policías cuidarán las vías del Valle en diciembre

Con el despliegue de más de 200 gestores y gestoras de Convivencia por las principales terminales de transporte del departamento, entregando volantes con información de prevención para los viajeros, el Gobierno del Valle del Cauca presentó, en alianza con la Policía y el Ejército Nacional, la estrategia ‘El Valle Cuenta con Vos’, que busca garantizar la seguridad en los principales corredores y centros de actividad del departamento durante el mes de diciembre que inicia hoy.



Serán más de 5.000 uniformados los que anunció ayer la Gobernación y que estarán ubicados en los puntos más neurálgicos del departamento para evitar que se cometan actos ilegales y, a la vez, sensibilizar a la comunidad para que ayude con prevención y buenas conductas ciudadanas.



“Es una estrategia de la gobernadora Clara Luz Roldán que busca tener cero quemados y muertos por accidentes y riñas derivadas del consumo de licor. Queremos que este año sea diferente, por eso pedimos el concurso de la ciudadanía”, aseguró Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.



El Funcionario añadió: “Les recomendamos a las personas que estén pendientes de su equipaje en las terminales. Cuando vayan a viajar durante diciembre dejen sus viviendas bien aseguradas y recomendadas con familiares o vecinos para evitar que sean hurtadas”.



Otra de las apuestas de la Gobernación del Valle será la de los gestores de convivencia, que este año serán 200. Con esta estrategia se busca que estas personas estén en lugares neurálgicos del departamento y en sitios de los municipios donde se presenten aglomeraciones de personas para que, cuando se reporte un conflicto, sean ellos los que intervengan con el diálogo y eviten que problemas simples se conviertan en hechos que dejen a personas lesionadas o, en el peor de los casos, sin vida.



“Adicionalmente, todo el Ejército, Policía y el componente de contención acompañará los controles correspondientes en las vías. Vamos a estar detrás de la pólvora, de los juegos pirotécnicos y de los expendios que no cuenten con los permisos correspondientes”, dijo Camilo Murcia.



Dentro del plan de diciembre de la Secretaría de Seguridad del Valle también estará el control a los menores que estén manipulando pólvora.

“Una de las recomendaciones más importantes que le hago a la ciudadanía es que si va a consumir licor, entregue las llaves del vehículo y evite confrontaciones. Además, si asiste a eventos como conciertos o espectáculos donde sabe que habrá aglomeraciones de personas, cuide sus pertenencias y esté pendiente de los menores de edad que lo acompañan, pues en estos lugares es muy fácil perderse”, sostuvo el coronel Ever Yovanni Gómez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.



Respecto al transporte del dinero, el Comandante de la Policía en el departamento recomendó no retirar grandes cantidades en los cajeros electrónicos y, en caso de hacerlo, pedir el acompañamiento de las autoridades para evitar casos de hurto.



“En este momento todos los municipios del Valle del Cauca está priorizados. No hay uno solo que no cuente con vigilancia especial por parte de las autoridades para la temporada de fin de año.



Adicionalmente, contaremos con puestos de control de las autoridades en la mayoría de los peajes ubicados en los principales corredores de la región”, añadió el coronel Gómez, quien dijo que la prioridad es “la comunidad y por eso también estaremos en todas las terminales terrestres del departamento durante el día y la noche”.



Ante cualquier denuncia, las autoridades recordaron que se mantienen activas las líneas 123 de la Policía y el #767 de Invías y la Policía de Tránsito y Transporte. Además, el número 147 del Gaula Militar también está funcionando para denunciar extorsiones y secuestros.