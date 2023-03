Luego del amenazante video de 'Negro Ober', que aseguró que asesinará a comerciantes y policías como venganza por la captura de su esposa, alias Johana, el Inpec realizó una redada a la celda del criminal que permanece recluido en la cárcel de Girón, Santander.



Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Ober, es cabecilla de una estructura delincuencial conocida como Los Rastrojos Costeños, y se encuentra privado de la libertad en la cárcel Palogordo, en Girón, Santander.



El Inpec confirmó que durante esta requisa encontraron joyas, elementos cortopunzantes, marihuana y cuadernos con información de sus futuras extorsiones.



Lea aquí: Hincha del Deportivo Cali está en estado crítico tras ataque armado en la Autopista Sur



Además, el director del Instituto, coronel Daniel Gutiérrez, mencionó que está evaluando esta grave situación y busca establecer cómo llegaron todos esos elementos a la celda de 'Negro Ober'. Incluso, se está evaluando si el Director de ese establecimiento penitenciario continuará en el cargo.



"La Fiscalía actualmente está trabajando con nosotros. Yo calculo que alrededor de entre 10 y 15 funcionarios van a ser investigados, incluyendo al director", señaló el director del Inpec, Daniel Gutiérrez en diálogo con Blu.



¿Qué dijo 'Negro Ober'?



Alias Negro Ober, uno de los criminales más peligrosos del Caribe colombiano, lanzó una aterradora amenaza a las autoridades para vengar la captura de su esposa. Desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Girón, Santander, aseguró que asesinará a comerciantes y policías.



Lea también: Fin de semana violento en Cali: se registraron más de 10 homicidios en la capital vallecaucana



Ober Ricardo Martínez, cabecilla de 'Los Rastrojos Costeños', advirtió a la Fiscalía y a la Policía que tomará graves acciones contra comerciantes en Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Soledad, por la captura de su pareja sentimental, alias Johana.



En los videos, el condenado a más de 40 años de cárcel por diferentes delitos, lanzó amenazas dirigidas a funcionarios de la rama judicial, de la Policía, comerciantes y la población de Barranquilla y el Atlántico en general. En el video manifestó que los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. También que en el cruce de fuego caerían personas inocentes.



“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, se escucha en uno de los videos.