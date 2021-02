Los relatos de las deportistas víctimas de acoso sexual en la Liga Vallecaucana de Boxeo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El rechazo por las denuncias de presuntos casos de acoso sexual por parte de Jaime Cuéllar, hasta ayer presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, sigue creciendo en el país.



Ayer, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, manifestó su repudio ante lo acontecido y dio a conocer que Cuéllar presentó la renuncia a su cargo en horas de la mañana.



Ante un caso que calificó como “lamentable” y “horrorizante”, la Mandataria regional aseguró que no conocía las denuncias en contra de un directivo que llevaba muchos años en el cargo y que, de haberlas conocido, se habrían tomado medidas mucho antes.



“Estamos absolutamente consternados, no conocíamos nada. Lo primero que quiero aclarar es que las ligas son entes privados del Sistema Nacional del Deporte. Nosotros como entes públicos, en el caso de Indervalle, lo que hacemos es apoyar las ligas para que lleven los deportistas a los eventos departamentales, nacionales, al ciclo Olímpico. Pero no son entes que dependan de nosotros ni en los que tengamos injerencia directa”, dijo Roldán.

“No conocíamos los casos, nadie había hecho denuncias a Indervalle (...) Es aprovechar esta oportunidad para llamar a las mujeres, a todas las deportistas que de pronto estén pasando por situaciones de este tipo, que no dejen de denunciar, no solo por ellas, sino para que nos ayuden a detener estos casos (...) si se hubiera denunciado a tiempo habríamos logrado parar una situación que se venía presentando en la Liga”, añadió.



“Ya a nosotras nos cuesta el doble de esfuerzo ser deportistas, no solo por ser mujeres, mamás y hasta madres cabeza de hogar, por ello como mujer del deporte y Gobernadora del Valle, expreso mi total indignación y repudio por el caso de abuso sexual en la Liga de Boxeo. Y ahora les solicito a las autoridades y a la justicia que avance en la investigación y esclarezca el caso legalmente, sin manchar el deporte vallecaucano”, acotó Roldán.

Según indicó Clara Luz Roldán, la Gobernación conoció del caso luego de que el abogado Elmer Montaña hiciera la denuncia a través de las redes sociales.



El jurista publicó un ‘hilo’ en su cuenta de Twitter, en el que comparte pantallazos de conversaciones por WhatsApp que demostrarían el caso de acoso sexual a deportistas adolescentes, situación que se presentaría “desde hace unos 10 años” y que habría motivado que las jóvenes abandonaran la práctica del deporte.



La Gobernadora señaló que tras conocer la denuncia, desde Indervalle le comunicaron al Comité de Ética de la Liga Vallecaucana de Boxeo que debía proceder y ahora esperan que las autoridades actúen frente a este caso de forma ejemplarizante.



“Espero que todo el peso de la ley caiga sobre este señor en el caso de que se demuestre su culpabilidad”, sentenció.



Entre tanto, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, dijo en una entrevista en Caracol Radio que: “Es aberrante. La situación del deporte a nivel mundial con el tema de acoso sexual se ha visto en los últimos años. Desde MinDeporte le pedimos a los deportistas que sientan estos acosos que denuncien, aunque sea difícil porque hay un chantaje por parte del directivo. Le pedimos a la Comisión Disciplinaria que proceda para destituir a esta persona. Él ya renunció pero lo triste es que puede quedar en la nada. Estaremos pendientes de esta situación y por qué no estaba en conocimiento como ente deportivo”.

Y agregó: “El sistema de deporte crea entes autónomos, por lo que nosotros no estamos enterados de todo. La Ley no nos permite actuar hasta que no tengamos conocimiento. Me sorprendió, me cogió por sorpresa, porque en otros casos hemos actuado de buena manera. Muchas veces, en las federaciones siempre están los mismos. Es un sistema híbrido y en una cosa son públicos, pero en otras son privados. Hoy hablamos con el Congreso para que aunque sea privado no haya problema de acoso o abuso, que eso no sea una excusa”.

El abogado Elmer Montaña pidió en sus redes sociales “se vigile la conformación de la nueva junta directiva de la Liga, y se impida que los hijos de Jaime Cuéllar sigan vinculados a la misma”.

Sin embargo, el abogado Elmer Montaña afirmó que “el señor Jaime Cuéllar está siendo juzgado por el delito de acoso sexual en el Juzgado 7 Penal del Circuito de Cali, gracias a la denuncia presentada por cuatro boxeadoras. Eso lo sabe la Liga e Indervalle, pero las víctimas no han tenido acompañamiento”.



Asimismo, Montaña expresó que “la renuncia de Jaime Cuéllar es un primer paso. Ahora hay que luchar para que le permita a los profesores que acompañaron a las denunciantes que puedan entrenar en los escenarios deportivos”.



Y es que según el representante de las víctimas, el dirigente deportivo prohibió que los profesores que acompañaron a las boxeadoras en las denuncias usar el coliseo María Isabel Urrutia para los entrenamientos.

Uno de esos afectados fue Santiago Garcés, boxeador que abandonó el deporte hace diez meses, debido a que no tenía donde entrenar.

“Trabaja actualmente en una empresa cargando y descargando camiones. Este joven es una promesa del deporte vallecaucano. Si algún empresario lo apoya podría retornar al boxeo”, indicó el también exfiscal Montaña.

Los relatos de las deportistas víctimas

El expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, Jaime Cuéllar, es señalado de utilizar su cargo para presuntamente acosar sexualmente a deportistas.



La denuncia, como se ha dicho, la hizo publica en redes sociales el abogado Elmer Montaña. De acuerdo con el profesional, los hechos se vienen presentando desde hace más de 10 años.



Además, afirmó que las víctimas, en su mayoría adolescentes, son residentes del Distrito de Aguablanca de Cali, pertenecientes a sectores vulnerables de la población, específicamente del barrio Llano Verde, escenario el año pasado de la masacre de cinco menores de edad.

Jaime Cuéllar renunció a la Liga. Especial para El País

Junto a la denuncia, el abogado adjuntó algunos chat que una deportista sostuvo con el acusado y que serían prueba clave en la investigación.

“Acuérdese que sí tuvimos relaciones, pero tengo una mujer linda y más joven que usted”, le habría expresado Cuéllar, a lo que ella habría contestado: “te aprovechas de mis necesidades, no me dejas opción”, dice una de las conversaciones.



Además, hay testimonio de una joven que asegura haber sido víctima de este dirigente deportivo.

“Ese día me pidió que fuera donde el se estaba hospedando en Restrepo, yo fui, lo hacía un señor respetuoso y serio, cuando voy viendo que le va echando pasador a la puerta y me pidió que tuviéramos relaciones sexuales a cambio de uniformes y una dotación”, reveló la deportista a varios medios de comunicación.



El abogado añadió que fueron los mismos entrenadores de las atletas los que impulsaron a las jóvenes a denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.



Sin embargo, “una vez radicadas las denuncias, el presidente Jaime Cuéllar les prohibió que hicieran las prácticas deportivas en el Coliseo María Isabel Urrutia”, agregó.



Al parecer, decenas de deportistas han abandonado el boxeo por esta razón.



Cabe recordar que Jaime Cuéllar, de 77 años, fue concejal de Cali, diputado del Valle y alcalde del municipio de Jamundí.