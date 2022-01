Los audios que envió Yhonier Leal a su mamá y a su hermano después del homicidio

Tras la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a Yhonier Leal, por la muerte de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, la Fiscalía reveló los audios que el imputado le habría enviado a su hermano y madre, cuando ya estaban sin vida.



La Fiscalía, tras revisar las cámaras de seguridad de la casa de Mauricio, observó que Yhonier abandonó el lugar a las 11:19 a.m., rumbo a la peluquería.



Para el ente acusador, resultó bastante extraño que Yhonier no hubiera detectado alguna anomalía en la vivienda de su hermano y que tanto él como su madre se hubiesen despertado.



Tres minutos después de su salida, Yhonier le envía un primer audio a su madre, quien para ese momento, se encontraba sin vida.



“Hola mi madre hermosa, cómo amaneces, vi que durmieron mucho ayer. Llegué anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos. Dios los bendiga, no sé, no sé porque no se han levantado, pero avísame como sigues del dolor de la pierna y cómo siguió Maito del dolor y cómo va todo. Y cuéntame lo de los huevos, tú me habías dicho que los habías dejado pagos, pero entonces cuándo paso por ellos”, se escucha en el audio.



Ante este audio, el fiscal encargado de la audiencia presenta unas contradicciones en la primera versión dada por Yhonier donde aseguró que cuando llegó (la noche de los hechos), habló con su madre y con Mauricio, cuando según el audio, estaban dormidos.

De igual forma, la Fiscalía reveló un segundo audio de Yhonier, esta vez dirigido a su hermano.



“Hola Maito ¿cómo estás?, espero que todo super bien como siempre. Maito, ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés de los 350.000 del cumpleaños, de los cuales 300 fueron tuyos y de mi mamá y 50 míos, se me había olvidado mandártelos, que pena contigo. Ahí te envío para que tengas eso en cuentas, porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú sabes que le tienes que estar recordando porque a veces como que se le olvida (…) Lo quiero mucho”, le dice el sindicado a su hermano.



Según indicó el fiscal, en ese mansaje Yhonier trata de mostrar un vínculo amoroso con su hermano, "pero jamás se trataban de esa forma".



Finalmente, sobre las 2:30 p.m., el conductor de Mauricio, en compañía de Yhonier, descubren los cuerpos sin vida en la casa.

Habría fingido la voz de su hermano

Otro audio que reveló la Fiscalía en la audiencia, la cual duró más de seis horas, fue uno en el que se acusa a Yhonier de haber fingido la voz de su hermano Mauricio.



Según el reporte del funcionario de la Fiscalía, Yhonier habría enviado un audio desde el celular de su hermano, ya muerto para ese entonces, en el que decía "perdónenme por todo, los amo", con el fin de hacer pasar todo como un suicidio.

Al final de la audiencia, el acusado no aceptó los cargos que se le imputan, afirmando que “jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y de mi hermano, por ende no acepto la imputación de cargos”.