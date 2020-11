Álvaro José Carvajal Vidarte

La muerte de al menos ocho jóvenes, víctimas de quemaduras durante un incendio registrado en una estación de Policía en Soacha, continúa bajo investigación de las autoridades.



Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre en la estación San Mateo y fueron reportados en su momento por el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel César Guerrero, como resultado de una "asonada en contra de la Policía por parte de los familiares" y un "amotinamiento por parte de los internos".



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, indicó en ese entonces que hubo 13 personas heridas, dos policías y 11 de las personas capturadas, pero no habló sobre posibles hipótesis del hecho.

Incidente en estación de policía de Soacha que deja 13 heridos, dos policías y 11 personas que se encontraban capturadas, está siendo atendido a esta hora por CRUE Cundinamarca y CRUE Bogotá. Se me informa minuto a minuto de la situación.

Pasaron poco más de dos meses hasta que se volviera a hablar del caso, producto de una denuncia hecha por el concejal de Bogotá Diego Cancino, quien indicó que por el hecho fallecieron nueve jóvenes y que hubo negligencia de la Policía para atender el hecho.



"Tipo 1:40 - 2:00 p.m. un chico prendió una cobija en llamas y parece ser que a los contados segundos, por medio de un artefacto que intensificó ese fuego, y lo que dicen los testigos y las mamás es que ese artefacto fue impulsado por un policía, el fuego prendió y se intensificó en la estación de Policía", reveló el concejal en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Añadió en su denuncia que los policías "se salieron y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie. Los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron, los familiares estaban absoluta y completamente desesperados y no dejaban entrar a nadie. Dejaron prender en llamas a los muchachos".



Indicó que uno de los jóvenes murió el día de la emergencia, y ocho más fallecieron en días siguientes, producto de las quemaduras de primer y segundo grado que sufrieron.

🔴Denuncia🔴El 4 de sept. Soacha vivió un escena dantesca en la estación de Policía de San Mateo,allí murieron 9 reclusos a causa de un incendio. Al parecer los policías que se encontraban, no tomaron ninguna medida para frenar la tragedia.

El corporado también compartió las declaraciones de uno de los familiares de los jóvenes afectados por el incendio, quien omitió su identidad a raíz de las amenazas que afirma haber recibido.



"A último momento nos dicen que no hay ingreso. Nos alejamos del lugar, yo estaba yéndome hacia el frente, cuando vi que se estaba incendiando (la estación). Todo fue terriblemente un caos. Ese día vecinos llegaron con extintores porque en ese CAI ni siquiera había", relató el familiar.



Agregó que su pariente "fue muy afectado, con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. En el dictamen médico dicen que se evidencia trauma térmico por combustión de gasolina. Mi pregunta es, ¿por qué gasolina?"

En la hoguera humana perpetrada en la estación de Policía de San Mateo sí hubo gasolina y lo dice el dictamen médico de uno de los jóvenes. Este es el testimonio de su familiar que hoy teme por su vida ante las amenazas que ha recibido.

Lo que dice la Policía

Por su parte, la Policía de Cundinamarca aseguró que sí se prestaron las atenciones a los jóvenes afectados y que el hecho actualmente es materia de investigación disciplinaria y penal.



"En atención a la situación que se presentó en la sala de retenidos, los policías de manera inmediata procedieron a controlar el incendio, prestar los primeros auxilios y finalmente evacuar a las personas lesionadas al Hospital Cardiovascular y a otros centros de atención médica de la localidad", indicó la institución a través de un comunicado.



Al respecto, el coronel César Guerrero le dijo a Noticias Caracol que incluso hay videos en los que se observa a un policía actuando "de manera inmediata, quemándose las manos, con el fin de abrir el candado y zafar el nudo que los mismos retenidos hicieron con sábanas para no permitir la apertura de la puerta había en las rejas".

El incendio se presentó en la tarde del 4 de septiembre en la estación de San Mateo, en Soacha (Cundinamarca). Al menos ocho personas, todas privadas de la libertad, fallecieron.

En su comunicación, la Policía mencionó que hubo ocho jóvenes fallecidos, uno menos que lo denunciado por el concejal Cancino. La institución agregó que otros dos están en tratamiento médico y uno más está hospitalizado.



Aseguraron además que a través de la oficina de control disciplinario abrieron la respectiva investigación y que los hechos también son investigados en materia penal por el CTI de la Fiscalía.



𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹. Sobre hechos ocurridos el 04 de septiembre en la Estación de Policía San Mateo, municipio de Soacha.

Procuraduría asumió la investigación

La Procuraduría General asumirá por poder preferente la investigación que adelanta la Policía Nacional por la muerte de los jóvenes en la estación San Mateo, de Soacha.



El Ministerio Público ordenó una visita al expediente que inició el Departamento de Policía Cundinamarca, luego de que se presentara el incendio, que inicialmente dejó una persona muerta y obligó la hospitalización de otras 11, de las cuales ocho habrían fallecido por causa de las lesiones.

Con estas acciones, la Procuraduría busca establecer las acciones desplegadas por los uniformados una vez iniciado el incendio, y si son ciertas las denuncias de que en el lugar permanecían 20 jóvenes, quienes protestaron porque se les habría negado la posibilidad de tener una visita familiar.



El ente de control ordenará la práctica de pruebas, entre ellas las declaraciones del concejal Diego Cancino, así como del superior que estaba encargado de la estación de Policía y los uniformados que permanecían de servicio.