Lo que se sabe sobre el hallazgo de cuatro cuerpos en una camioneta en Bogotá 

Los cuerpos de tres hombres y una mujer fueron hallados la noche de este jueves en la Autopista Norte con Calle 223 en Bogotá en una camioneta Toyota de placas CJE 712. La hipótesis inicial habla de un posible ajuste de cuentas.



Inicialmente, los agentes llegaron al vehículo que veían sospechosamente estacionado en ese punto a las 8:00 de la noche. Primero, se creyó que el carro contenía explosivos, pero luego se percataron de la presencia de los cuerpos.



El informe de la Policía señala que las víctimas no han sido identificadas, sus edades van de los 25 a los 40 años y fueron encontrados con disparos en la cabeza.



En una entrevista con Blu Radio, el coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, Herbert Benavides, explicó que se presume que el homicidio de estas personas se llevó a cabo en otro punto de la ciudad y, posteriormente, el vehículo fue llevado hasta el lugar y abandonado allí.



“La primera pista que estamos trabajando es sobre la placa del vehículo (CJE 825), toda vez que no se encontraron documentos de identificación de los cadáveres. Estamos revisando las cámaras para ver qué recorrido hizo en la ciudad”, informó el Oficial.



Frente a la identificación de las víctimas, fuentes de Medicina Legal confirmaron que aún no se conocen detalles y podrían revelarse durante el fin de semana.



Finalmente, las autoridades están ofreciendo hasta $20 millones de recompensa a quien proporcione información que conduzca a los responsables de este crimen.

Hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar, individualizar, capturar y judicializar a los responsables del homicidio de las cuatro personas halladas en el Norte de Bogotá. pic.twitter.com/yOUmmKhM1o — Mayor General Eliécer Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) August 19, 2022