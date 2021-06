Las hipótesis sobre el homicidio de Junior Jein

Natalia Moreno Quintero

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio del cantante bonaverense de música urbana Harold Angulo Vencé, más conocido como Junior Jein, ocurrido el domingo pasado en una discoteca de Cali.



Ayer, mientras se le rendía homenajes al artista en Buenaventura y Cali, un juez de control de garantías envió a la cárcel a los dos presuntos autores materiales del ataque sicarial en medio del cual fue asesinado el cantante.



Según detalló la Fiscalía General de la Nación, los dos hombres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión la tomó el juez de control de garantías luego de que los señalados, quienes habían sido capturados en flagrancia, no aceptaron los cargos en su contra.

​

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, estas dos personas tenían antecedentes, uno por homicidio y porte ilegal de armas, y el otro, también por porte ilegal, y era integrante de las antiguas Farc.



Según comentó el director de Fiscalía Seccional Cali, Jhon Fredy Endinales, a los dos hombres se les incautaron dos armas de fuego, un fusil R-15 calibre 5.56 y una pistola 9 milímetros, con las que presuntamente cometieron el homicidio y, además, se les imputaron dos delitos.



“Se les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo o restringido de las Fuerzas Armadas”, detalló el Fiscal.

Cabe recordar que el homicidio del artista se registró en la noche del domingo a la entrada del establecimiento ‘A otro nivel disco club’, ubicado en la Avenida Roosevelt con Carrera 37, donde los sicarios lo estaban esperando.



El atentado ocurrió poco después de que Junior Jein llegara a la discoteca, donde participaría de un evento en el marco del lanzamiento de su nueva canción ‘La recompensa’.



En el ataque sicarial participaron cuatro personas, según reveló el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Javier Soler.



“Cuando el cantante se baja del vehículo, alcanza a caminar cinco pasos. (Los sicarios) accionan con el fusil, este se traba y solo dispara dos veces, entonces accionan con la pistola”, relató Soler.



A los sicarios, añadió el Secretario de Seguridad, “estaban esperándolos unas motos que al ver los vehículos de la Policía arrancan y no los esperan. Ellos (los atacantes) huyen y se montan a un árbol, y la Policía llega a los dos minutos y los captura”.



Sin embargo, investigadores del caso analizan varios videos de la noche del crimen. En uno, incluso, se alcanza a observar cómo el artista, vestido de mariachi, invita a sus seguidores a la presentación que tendría en la mencionada discoteca.



“Vengan a la discoteca ‘A otro nivel’, donde estaré cantando todos mis éxitos. Vamos a mezclar domingos de a otro nivel con la cantina, porque vamos a beber, a beber, a beber. Ahora no vayan a escandalizarse”, se le escucha promocionar a Junior Jein.



Las autoridades tratan de establecer si el cantante de música urbana había estado horas antes en la discoteca para promocionar su presentación en redes sociales, como se ve en un video divulgado ayer, o si por el contrario fue ya entrada la noche llegando al lugar.



Los investigadores también están a la espera de que dos mujeres que resultaron heridas tras el ataque, y no una como se dijo inicialmente, instauren las denuncias correspondientes por las lesiones ocasionadas o que aporten información sobre el hecho.

Algunas de las hipótesis del crimen

Tras el ataque sicarial, se conoció que los dos presuntos homicidas tenían antecedentes delincuenciales.



“Estas dos personas tenían antecedentes: uno por homicidio y porte ilegal de armas y el otro también por porte ilegal y era integrante de las antiguas Farc”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León.



Según fuentes cercanas a la investigación, se indaga si los capturados llegaron procedentes de Buenaventura o ya estaban radicados en la ciudad de Cali.



Lo anterior porque en las audiencias de judicialización no explicaron bien sus lugares de residencia en la capital del Valle, y habrían dado unas direcciones de algunos allegados que sí vivirían en la ciudad. Asimismo, porque en algunos audios que han circulado por redes sociales se afirmaría que los detenidos serían de Buenaventura, conocidos por varios de los habitantes del Puerto e incluso se les acusaría de pertenecer a una banda criminal de esa ciudad.



Y es por esto que los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el homicidio de Junior Jein estaría relacionado con una presunta venganza por el no pago de una extorsión de la que vendría siendo víctima en Buenaventura.



Esa extorsión sería de 300 millones de pesos y sería autoría de la banda ‘Los Espartanos’, que en Buenaventura domina el negocio del tráfico de drogas y de armas, y hace poco estuvo en una disputa con otros grupos por el control de algunos barrios.



De la misma manera, en las pistas de las autoridades está también la banda ‘Los Bustamante’ de Buenaventura, que sería un brazo aliado de la estructura ‘La Local’, y que también se dedica a la extorsión.



Por último, en el radar de las autoridades está una supuesta retaliación contra el artista, esto por su papel de líder cultural, donde denunciaba constantemente las problemáticas de inseguridad del Puerto.



En este punto, inclusive, se revisan algunos impases que habría tenido el cantante con otros artistas menos conocidos y que en su momento no tuvieron mayor trascendencia.

El año pasado fue asesinado en Cali Jhon Jaime Cuero, conocido en el mundo de la música urbana como DJ Piru. Era

la mano derecha de Junior Jein.

Sobre el hecho

Pese a que hay dos capturados, presuntamente vinculados al homicidio de Junior Jein, las autoridades están ofreciendo una recompensa de $250 millones a quien brinde información que permita esclarecer este hecho.



La Gobernación del Valle ofreció $200 millones y la Alcaldía de Cali y la Policía $50 millones.



“Estoy muy triste y consternada de ver que a un hombre que dedicó toda su vida a su carrera, que trajo desde Buenaventura ese amor por la música urbana, que la dejó tan en alto, le haya pasado esto”, dijo ayer la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al reiterar la recompensa.