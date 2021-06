¿Quién era Junior Jein, el reconocido cantante de música urbana que fue asesinado en Cali?

Álvaro José Carvajal Vidarte

La música colombiana está de luta, luego de que sicarios asesinaran al reconocido cantante bonaverense Junior Jein en Cali.



El artista, conocido como 'El Caballo' y 'El Señor del Pacífico', fue atacado en una discoteca del sur de la ciudad en la noche del domingo.



Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, los seis impactos de bala que le propinaron los delincuentes segaron la vida de uno de los hijos más queridos de la ciudad portuaria.



Nacido el 3 de julio de 1982 como Harold Angulo Vencé, el cantante se crió en medio de la difícil situación social y de orden público que vive el distrito, que limita las posibilidades de la juventud bonaverense.



En medio de las dificultades, Junior Jein empezó a desarrollar su talento para cantar y rapear. Encontró entonces en la música una opción de vida y comenzó una ardua labor que le permitió llegar a Cali y consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música urbana en la región.

Salió de su ciudad natal hacia Cali y en la capital del Valle lanzó su primer álbum como solista en 2004, 'Pegando duro', bajo su propio sello discográfico, llamado 'Metiendo mano records'.



Al año siguiente logró reconocimiento en las emisoras juveniles de la ciudad gracias a su canción 'Puro vacilón', y poco a poco fue construyendo un amplio repertorio de éxitos, entre los que se cuentan 'Diciembre' (canción de la Feria de Cali 2006), 'Bien bacano', 'Bam bam bilan', 'Turín, Turán' y 'Somos diferentes', así como versiones en estilo urbano de clásicos como 'El porteñito', 'El dominó' y 'Si Dios fuera negro'.

Junior Jein también fue un reconocido hincha del América de Cali. El cantante gozó, lloró, sufrió y vibró en numerosas ocasiones acompañando al equipo escarlata, tanto en el Pascual Guerrero como en otros estadios del país y el continente.



De hecho, el 'Caballo' estuvo en el último partido con público que disputó el club escarlata antes de los cierres por la pandemia de covid-19, la victoria 2-1 en Chile frente a Universidad Católica en marzo de 2020 por Copa Libertadores.

Al club de sus amores le dedicó numerosas canciones como 'Quiero que el América campeón', 'Campeón en diciembre', 'Enamorado de la mechita', 'En san Fernando hay carnaval' y 'Mal no nos va'.

El artista también se caracterizó por su sensibilidad hacia los problemas sociales, en especial los vividos en su natal Buenaventura, y su cercanía con los clamores de los más necesitados.

En varias de sus canciones resaltó problemáticas sociales y envió fuertes críticas a la clase dirigente por la falta de soluciones reales a las mismas.

Dolor e indignación en las redes

Las voces de tristeza y conmoción por el asesinato de Junior Jein han inundado las redes sociales desde que se confirmó la trágica noticia.



Cantantes, líderes sociales y políticos, periodistas, deportistas y cientos de cibernautas le han dedicado unas palabras al 'Caballo'.



"Mataron a Jein porque en Colombia el talento no alcanza, ni es suficiente. La vida de los negros no vale. La juventud en Buenaventura siempre estuvo sola. Fortaleza a su familia. Estamos llorando carajo", escribió la cantante Goyo, de Chocquibtown

Mataron a JEIN por que en COLOMBIA EL TALENTO NO ALCANZA, ni es suficiente. La vida de Los negros no vale. La juventud en buenaventura siempre estuvo sola. Fortaleza a su familia. Estamos llorando carajo. ✊🏾 #ripcaballo pic.twitter.com/vPDYo5CA68 — 👑🖤✊🏾 Goyo (@GOYOCQT) June 14, 2021

Tostao, integrante de la misma agrupación, compartió en Twitter un trozo de la canción 'Somos diferentes' y lo acompañó con un sentido "Descansa en paz Junior Jein. Gracias por tu alegría manito".

Descansa en paz Junior Jein 🙏🏾

Gracias por tu alegria manito 🙌🏾 pic.twitter.com/AJSEhnarEw — Tostao (@tostaocqt) June 14, 2021

El también cantante Santiago Cruz expresó: "en este país el avance del año no se cuenta en días, se cuenta en asesinatos. Descanse en paz, Caballo".



La actriz Carolina Guerra también dedicó unas palabras a la memoria del talentoso artista.



"Que tristeza más grande. No, nos rendiremos Junior Jein, no hasta despertar en un país en donde las balas no sean paisaje, en donde la violencia no sea nuestro lenguaje. Qepd", escribió en su cuenta de Twitter.



El exfutbolista Alexis Viera, radicado en Cali y quien hace años sobrevivió a un disparo que le propinaron en medio de un intento de hurto, destacó las cualidades humanas del 'Señor del Pacífico'.



"Compartí muchas veces con Junior Jein y es un tipo humilde, con una energía muy linda, con una familia hermosa, un gran tipo. Realmente muy triste. Descansa en paz 'Caballo'. Fuerza a su familia y conocidos", expresó.



"Con una sonrisa en tu rostro, así te recordará siempre la hinchada americana", hace parte del mensaje que le dedicó, por otra parte, el América de Cali, el equipo de sus amores.

Líderes políticos como el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, y la ministra de Cultura, la bonaverense Angélica Mayolo, también se pronunciaron en redes sociales.



"Me resisto a que la violencia nos siga arrebatando vidas. Toda mi solidaridad y afecto para la familia y amigos del gran Junior Jein. Hasta siempre, a un amigo", escribió Mayorga en Twitter.



"Hoy el Pacífico está de luto y con profunda tristeza por el fallecimiento de Junior Jein. Fue una voz representativa de Buenaventura y el Pacífico. Su aporte a la música urbana en el país fue enorme", dijo, por su parte, Mayolo.