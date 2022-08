JEP cerró la puerta al general (r) Iván Ramírez por el caso de la toma del Palacio de Justicia

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del general (r) Iván Ramírez Quintero, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante la toma y recuperación del Palacio de Justicia en 1985, cuando era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército.



A esta conclusión llegó la Sección de Apelación tras determinar que Ramírez Quintero ha desatendido e incumplido de forma sistemática los requerimientos de la JEP y del Sistema Integral para la Paz (SIP), porque no ha hecho los aportes de verdad a los que se había comprometido. “La JEP no puede tolerar ese tipo de actitudes y conductas frente a los compromisos que deben honrar los comparecientes”, dice el auto emitido por esta Jurisdicción.



Esta decisión implica el retorno inmediato de su caso a la justicia ordinaria, que debe continuar con el trámite para cumplir con los derechos de las víctimas del Palacio de Justicia y sus familiares.



Sin embargo, la Sección de Apelación explicó en su decisión que Ramírez Quintero, quien también es investigado dentro del Caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP), por sus actividades de inteligencia militar y como comandante de la I División del Ejército, debe seguir compareciendo ante las citaciones ya efectuadas en este caso.



Dentro de esta misma decisión, la Sección de Apelación condicionó el sometimiento de otros tres oficiales por estos mismos hechos: el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, el teniente (r) Gustavo Arévalo Moreno y el sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón al determinar que han incumplido con el régimen de condicionalidad y los convocó a comparecer en audiencia pública con participación de víctimas y del Ministerio Público para hacer un aporte efectivo a la verdad plena.



“La Sección comprobó que tanto Gustavo Arévalo Moreno como Óscar Vásquez Rodríguez han tenido una actitud reticente y poco colaborativa, pues desde que suscribieron su acta de sometimiento el 16 de marzo y el 5 de agosto de 2021, respectivamente, no han realizado ningún aporte de verdad ni han contribuido con el Sistema Integral para la Paz”, explicó la JEP.