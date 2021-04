Investigan dos denuncias de presunto abuso policial en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades confirmaron que iniciaron investigaciones por las dos denuncias de presunto abuso policial en dos barrios de Cali.



De acuerdo al reporte preliminar del coronel Guillén Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, se tomarán en cuenta las versiones de los uniformados y los ciudadanos.



"La Policía, inmediatamente, hace apertura de una investigación para determinar la responsabilidad de las dos partes, en estos hechos, tomando declaraciones tanto de personas civiles como de los policías", indicó.

El coronel Amaya también indicó que en algunos sectores de la ciudad las personas reaccionan violentamente cuando los uniformados solicitan a la comunidad acabar con una fiesta o cumplir con el toque de queda, decretado en Cali para frenar el avance del tercer pico de la pandemia de covid-19.



"E lamentable que muchos se niegan a cumplir las normas y entre tragos causan desorden público y desobediencia civil, lo que genera enfrentamientos con la autoridad y entre los mismos ciudadanos", señaló.

Las denuncias

Sobre las denuncias de presunto abuso policial, se pudo conocer que la primera se registró a la 1:00 de la mañana de este miércoles 31 de marzo, en una residencia del barrio Comfenalco, donde departían varios jóvenes.



Al parecer, en esa vivienda se llevó a cabo una fiesta durante varias horas y los residentes del sector llamaron a la Policía para que atendiera el caso. Los uniformados llegaron y le solicitaron a los ocupantes de esa casa que acabaran la fiesta.



Según uno de los integrantes de esa fiesta, su hermana, una joven de 20 años, resultó lesionada por uno de los uniformados.



Cuando la Policía llegó, varios vecinos salieron y empezó una fuerte discusión entre los ocupantes de la casa donde se hacía la fiesta y los residentes del sector.



Allí un joven fue esposado por los uniformados; ante esto, una mujer empezó a grabar el procedimiento y fue ahí donde, presuntamente, uno de los policías golpeó a la joven que grababa en la cabeza.



"El policía se le burla en la cara, le dice que está borracha y empieza a tratarla mal", dijo el denunciante.



Luego de salir del centro asistencial donde fue llevada para atender el golpe que le dieron, la joven y sus familiares fueron hasta la Fiscalía para poner el denuncio.



La otra denuncia tuvo lugar en el barrio Laureano Gómez, al oriente de Cali, donde la lideresa Elizabeth Serna, denunció que ella, su nuera, hermano y su hijo recibieron golpes durante un procedimiento de la Policía.

La mujer argumentó que todo transcurría normal, pero que el proceder de los policías no fue adecuado y que cuando su nuera le reclamó a uno de los uniformados, este le respondió con una cachetada.



"A mi hijo lo golpearon, a mi hermano le partieron cuatro costillas y le desprendieron un pulmón. A mí me golpearon con el arma y me dañaron el mentón", indicó.



La mujer, quién ha desempeñado un trabajo social en la comuna 15 con pandillas del sector, ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía para que se esclarezcan los hechos.