Investigan caso de abuso policial contra un habitante de calle al norte de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Policía reconoció que investiga a los uniformados implicados en un presunto caso de abuso de fuerza en contra de un adulto mayor en condición de calle al norte de Cali.



El hecho ocurrió este miércoles y quedó grabado por un ciudadano, quien mostró cómo un policía golpeó a un hombre que ocupaba el espacio público en la Calle 70 con Carrera 1A, detrás del cementerio Metropolitano del norte.



Al parecer, los uniformados llegaron hasta ese lugar para desalojar al habitante de calle que estaba asentado debajo de un puente que hay en la mencionada dirección.

La persona que grabó el video se detuvo y habló con el habitante afectado, quien se identificó como José Rodríguez y manifestó que las autoridades le pegaron en varias oportunidades.



"Me pegaron durísimo, en la cabeza y la cadera. Yo hace ocho años vivo ahí, nunca me han molestado. Solo quieren quitarle lo poco y nada que uno tiene", apuntó.



Por su parte, Harold Cortés, personero distrital, rechazó el exceso de fuerza por parte de los uniformados e hizo un llamado a la Policía a investigar y sancionar a los implicados.



"Atendimos el caso de presunto abuso de fuerza y maltrato verbal en contra de un adulto mayor en condición de calle por parte de miembros de la Policía Nacional. Encontramos a don José con golpes en sus extremidades. Estamos preocupados como defensores de derechos humanos porque, al parecer, no se activó la ruta establecida para estos casos", apuntó.

El personero de Cali indicó don José hace parte de una población vulnerable y que a él y a las personas en condición de calle se le debe dar un trato diferencial.



Policía ofreció excusas

El comandante de la Policía Metropoliata de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, explicó los hechos y señaló que a don José, el hombre afectado, se le prestó la atención necesaria por este caso.



"El hecho se presentó en medio de un proceso de recuperación de espacio público que estamos haciendo en conjunto con la Alcaldía de Cali", apuntó.



El general Rodríguez también comentó que una vez tuvo conocimiento de esta situación, ubicaron a la persona afectada y lo llevaron hasta la estación de Policía más cercana para prestarle la atención humanitaria que requería.



"Le brindamos una atención especial para mejorara sus condiciones de vida y le recibimos su queja de manera digna", puntualizó.



Por último, el comandante de la Policía de Cali recalcó que ya iniciaron los procesos disciplinarios respectivos para esclarecer los hechos.



"La Policía Nacional respeta los derechos humanos. Situaciones como esta no hacen parte de la política institucional, por el contrario, estamos para trabajar con la comunidad. Hablamos con don José y le pedimos excusas", comentó.



Don José recibió un corte de cabello, comida y ropa limpia por parte de los miembros de la Policía.



"Estoy agradecido por la atención que me prestaron los policías, ya todo quedó atrás", comentó la persona afectada por este caso.