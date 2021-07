Investigan atentado que denunció 'Patio 4', cantante de salsa choke

Valentina Rosero Moreno

La Policía Metropolitana de Cali informó que adelantan investigaciones para esclarecer el atentado sicarial del que habría sido víctima el cantante de salsa choke 'Patio 4', en el suroriente de la ciudad.



El hecho se habría registrado en la tarde de este miércoles cuando el artista se encontraba con su esposa en un restaurante en el barrio Ciudad 2000.



El comandante Operativo de la Policía de Cali, coronel Édgar Vega, indicó que luego de que se registró el ataque armado, 'Patio 4' se acercó a la estación de El Caney y realizó la denuncia.



"En horas de la tarde se acerca a la estación una persona que manifiesta ser artista, dice que fue víctima de un atentado contra su vida ya el personal de Policía Judicial realiza las correspondientes investigaciones para esclarecer el hecho", dijo.

El Coronel comentó que debido a que el ataque no fue reportado por la línea de emergencia 123, la Policía Judicial fue quien asumió la investigación.



Cabe recordar que el artista también denunció el caso a través de sus redes sociales, en las que manifestó que dos personas se acercaron al lugar en el que estaba y le apuntaron con armas de fuego.



"Estábamos almorzando en un restaurante de Ciudad 2000 cuando nos llegaron dos tipos en una moto. Uno de ellos sacó una pistola y me apuntó, por lo que salí a correr. Él intentó hacer un tiro, pero se le trabó la pistola. Yo noté que ellos me perseguían en la moto y me escondí detrás de un carro. Ellos siguieron derecho por la Simón Bolívar", detalló.



Dijo además que hace unas semanas había recibido intimidaciones. "Es muy extraño que la semana pasada haya recibido amenazas por no mandar un saludo y hoy me hagan un atentado", precisó.