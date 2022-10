Imputan cargos contra exalcaldes de Candelaria por irregularidades en contratos

Un fiscal de Administración Pública imputó cargos a dos exalcaldes de Candelaria y una representante legal, por ser presuntos coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Con respecto a los imputados se conoció que son: el exalcalde de Candelaria, Yonk Jairo Torres, (2016-2019), el exalcalde encargado en junio de 2019, Gustavo Bonilla y, la gerente y representante legal de la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y del Medio Ambiente (Corpocuencas), Daisy Rivera.



Con relación al exalcalde Yonk Jairo Torres, El ente acusador investiga el contrato interadministrativo No 004 suscrito con la corporación el 25 de abril de 2019, con el objeto de “apoyar a la Secretaría de Medio Ambiental y Desarrollo Económico para el acompañamiento en la formulación del sistema municipal de áreas protegidas (Simap) y la proyección de esquemas de pagos por servicios ambientales”.



La contratación se hizo por la suma de $145 millones, pero no se cumplieron las actividades a realizarse, según el convenio firmado. Este contrato 004 fijó que la alcaldía de Candelaria aportaba $130 millones y Corpocuencas aportaba $13.500.000, dinero que no aparece reportado, por lo que se incumplió el propósito general del convenio.



Por otro lado, el pasado 16 de mayo de 2022, Corpocuencas suscribió el contrato con la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible del Campo Colombiano, Fundación Biodess, con el mismo objeto del contrato 004, firmado con la alcaldía.



El segundo convenio interadministrativo No 007, fue suscrito el 16 de junio de 2019 por el alcalde encargado Gustavo Bonilla Morales con la corporación, representada por Daisy Rivera García, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de los predios Las Camelias, Los Pinos y Trochez, en la cuenca hidrográfico del río Frayle, afluente abastecedor del acueducto de Candelaria, Valle.



Respecto a la ejecución de los propósitos del convenio, la Corporación tampoco cumplió con las actividades que debía ejecutar.



El 22 de julio de 2019, la corporación suscribió el contrato No 0092019 con la fundación Enlace Ambiental con el mismo fin del convenio 007 y el valor ascendió a $1.000. millones, cuatro meses después, se firmó la prórroga del contrato 007 y se incrementó el valor por $499.927.478, pagaderos por el municipio de Candelaria, modificándose las actividades a desarrollar.



Según el ente acusador, los mandatarios Yonk Jairo Torres y Gustavo Bonilla Morales sabían que Corpocuencas no cumplía los requisitos necesarios para las actividades descritas en los convenidos. De manera que la corporación subcontrató el 100% de las tareas contratadas y le hizo una prórroga el 29 de noviembre de 2019 por el 50% del valor inicial, con finalización el 31 de diciembre de 2019.



Las evidencias recopiladas indican que los dos contratos no cumplían con los requisitos legales esenciales, correspondientes a los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.



Es decir, que Corpocuencas no contaba con la idoneidad y/o capacidad técnica ni operativa de personal para llevar a cabo el cumplimiento de los dos contratos, a tal punto que tuvo que subcontratar en un 100% todas las obligaciones que debía cumplir.



Los dos exfuncionarios y la representante legal de la corporación no se allanaron los imputados cargos.