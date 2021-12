Hombre habría sido asfixiado y hostigado en presunto caso de abuso policial en Bogotá

El dragoniante del Inpec que trabajaba en la cárcel de La Picota, Juan Ricaurte, denunció ser víctima de tortura durante un procedimiento de rutina policial que se llevó a cabo en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.



Los hechos se habrían presentado el pasado 24 de septiembre donde según dijo el funcionario a Blu Radio, pero tardó un mes en hacer las denuncias por temor a las represalias en contra de su vida y su familia.



Ricaurte narró que el presunto caso de abuso ocurrió de manera arbitraria en la tienda de su suegro: "nos encontrábamos hablando con unos vecinos, estaba cerrado para el público, cuando vemos que baja la Policía para un procedimiento de rutina, de forma rápida, como lo muestran los videos. Posteriormente hacen una ronda, paran en el negocio, nos solicitan una requisa a lo cual se accede sin ningún tipo de inconveniente, así como la entrega de documentos de identidad".



Agregó que los uniformados "ingresaron sin ningún tipo de permiso ni nada por el estilo, sacaron un arma traumática que es de mi propiedad y cuenta con todos los documentos reglamentarios. Lo único que manifiestan estos uniformados es que se la llevan, que la reclame mañana, ante lo cual no me suministran ningún tipo de documento", añadió.



Ricaurte además negó la versión de la Policía, que asegura que realizaba disparos al aire cuando decomisaron el arma, pues asegura que no estaba siendo portada y se encontraba guardada con sus documentos reglamentarios.

El presunto agredido interpuso la denuncia el pasado 27 de octubre, en la cual anexó los videos y el relato de los hechos ante los entes de control.



El documento detalla que el demandante fue asfixiado en repetidas ocasiones: cuando decidió grabar el procedimiento, cuando solicito un documento que justificara la retención del arma de su propiedad y cuando se encontraba esposado en el barrio Palenque.



"Eso sucedió en tres ocasiones. Inicialmente, fue porque saqué mi celular y estaba grabando el procedimiento. Al ver la negativa de que me entregaran un soporte sobre el arma. Los grabé y les señalé que había cámaras en el sector. Eso enfureció a los uniformados y me tiran al piso, me esposan y el resto de los hechos ya se conoce", relató.



Además, aseguró que en los videos suministrados en la denuncia puede verse cuando uno de los uniformados lo ahorca con la rodilla en el piso: "Cuando estoy esposado en el barrio Palenque, tengo un problema respiratorio, estoy de pie y a la negativa, al sentarme, uno de estos uniformados, el mismo que inició la lesiones contra mí, me tira, me ahorca, me coloca la rodilla en el piso. Lo muestran los videos",

El denunciante afirmó que en ningún momento puso resistencia a las exigencias de los uniformados, sin embargo, se le hostigó y se le negó el derecho de ir al baño, por lo que se terminó orinando sus pantalones.



Además, sostuvo que fue ahorcado hasta el desmayo dos veces en la celda, porque se negó a darle la contraseña de su celular a los uniformados.



Frente a las presuntas justificaciones de la policía el demandante comentó que: "No me encontraba bajo sustancias psicoactivas porque no las consumo. No me encontraba bajo estado de embriaguez porque tampoco es así. Es ilógico que vengan a excusarse".



Luego de que se expusiera en video que acompaña la denuncia el Concejal de Bogotá Diego Cancino exigió, mediante su cuenta de Twitter, que se hiciera justicia para el caso de Juan.

Lo asfixiaron, se arrodillaron sobre su cabeza, lo torturaron y lo hicieron orinarse en su ropa. A Juan Ricaute durante 15 horas @PoliciaColombia lo violentó en Bogotá ¿Su “error”? Sacar el celular para grabar a los policías y decirles que había cámara ¡Justicia para Juan! pic.twitter.com/SEsSphLzpf — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) November 30, 2021

"Ciudadano agredió a los policías"

El coronel Jairo Baquero Puentes, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio a conocer este miércoles la versión de las autoridades.



Según Baquero, luego de recibir denuncias por el uso de un arma traumática, los policías le hicieron un requerimiento a Ricaurte y este agredió a los uniformados.



"Como consecuencia de ello se hace un uso de la fuerza, legítimo y proporcional. El ciudadano es capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación", dijo el coronel.



De acuerdo con el oficial, el presunto agredido se identificó con un documento falso, por lo cual "se le imputaron los delitos de falsedad documental y, adicionalmente a ello, ataque a funcionario público"



"En ese momento no se discriminaron lesiones para este ciudadano y la captura fue legalizada. La Policía Nacional, como consecuencia de esos hechos, abre una investigación disciplinaria que se encuentra en curso", concluyó.