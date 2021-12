Explosión de bomba de la Segunda Guerra Mundial en Alemania deja cuatro heridos

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó este miércoles en un sitio en construcción cercano a la estación de ferrocarriles de Múnich provocando cuatro heridos y la interrupción del tráfico de convoyes, informaron los bomberos y la Policía.



Uno de los heridos se encuentra en estado grave, indicaron las fuerzas del orden.



La explosión ocurrió cuando los obreros realizaban un trabajo de perforación cercano a un puente que todos los trenes deben cruzar para salir de la estación central de Múnich, señaló por su parte la Deutsche Bahn, principal empresa del sector en Alemania.



Joachim Hermann, ministro del Interior, declaró al diario Bild que la causa de la detonación fue una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilos de peso que se hallaba enterrada.



"Han volado escombros a varios cientos de metros de distancia. Toda la zona está siendo registrada en estos momentos," añadió Hermann.



Éste no precisó porqué no había sido detectada antes. Los sitios en obras normalmente son revisados de manera meticulosa y frecuente para detectar eventuales dispositivos explosivos.



"Según lo que sabemos, hubo una explosión durante las obras de construcción. En el momento no hay evidencia de delitos penales. Tenemos tres personas heridas, el área en peligro está acordonada y el tráfico de trenes está fuera de servicio”, dijo el oficial de prensa de la policía Peter Werthmann, a CNN.



Alemania continúa sembrada de bombas sin detonar, a menudo encontradas en lugares en construcción, 76 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial.



En 2020, siete bombas fueron desactivadas tras ser halladas en el sitio donde se construye la fábrica europea de autos eléctricos Tesla, cerca de Berlín.