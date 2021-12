Marcela Erazo, la joven caleña que sacó puntaje perfecto en la prueba Icfes

El mejor Icfes del Valle y de Colombia lo consiguió Marcela Erazo, una joven caleña de 20 años. De acuerdo con el Ministerio de Educación, los mejores puntajes en el país han oscilado entre 450 y 494 cada año, esta vez esa meta fue superada por un puntaje perfecto.



Marcela, es la hija mayor de Beatriz Medina y Diego Erazo, se graduó de bachiller en el año 2018 del Colegio Santa Mariana de Jesús, donde siempre obtuvo buenas calificaciones.



Sus resultados perfectos fueron conseguidos con mucho esfuerzo y dedicación, pues realizó la prueba de estado Icfes en seis ocasiones.



“No podía creer que ese era el resultado, no sabía que sentir, pensé que era un error de la página, cuando lo confirmé, sentí mucha alegría, me puse a llorar, y después de tantas caídas lo había logrado”, recordó Marcela.

¡Puntaje perfecto! Marcela Erazo, de 20 años, es una joven estudiante que logró el puntaje perfecto en el Icfes tras obtener 500 sobre 500. Según dice, quiere estudiar medicina en una universidad pública.



En las pruebas anteriores sus puntajes estaban entre 356, 383 y 368, para su último intento decidió que necesitaba asesoría e hizo un preicfes por dos meses, donde estudiaba todos los días, hasta que finalmente superó su meta personal y obtuvo 500 puntos de un total de 500.



“Entrar a una universidad pública a estudiar medicina era mi motivación, porque es una carrera muy costosa en una universidad privada y mis padres no lo pueden pagar. Este era mi último intento y no podía creer que de verdad lo había logrado”.



Aunque al terminar su bachillerato entró a estudiar Fisioterapia en la Universidad del Valle, sentía que algo le faltaba. Así que decidió presentar el icfes hasta conseguir su puntaje deseado. Tras recibir esta gran noticia el 20 de noviembre, Marcela, piensa continuar en el campo de la salud pero desde otra especialidad, pues su sueño siempre ha sido convertirse en una excelente médica.



Después de este gran logro, esta joven piensa perseguir su sueño: “Yo planeo ingresar a una universidad que tenga experiencia con la carrera de medicina, que pueda ofrecerme una buena educación y tenga bases en la investigación, me llama la atención la Universidad Nacional, es lo que nunca espere lograr, aunque me preocupa un poco la manutención porque sale costoso, espero que alguien pueda ayudarnos con la matrícula y así sería más fácil para mi familia”, dijo.