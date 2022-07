Hidroituango: Fiscalía imputará cargos al exgobernador Luis Alfredo Ramos y 8 personas más

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado anunció que se imputarán cargos en los próximos días al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y ocho personas más por irregularidades en la contratación y manejo del Proyecto Hidroituango.



Luego de una valoración de la evidencia técnica y los elementos probatorios obtenidos, la Fiscalía encontró elementos suficientes para solicitar audiencias de imputación contra estas nueve personas, entre exfuncionarios y particulares.



En primer lugar, la Fiscalía imputará cargos a varias personas por presunta contratación directa, por un contrato suscrito el 30 de marzo de 2011 entre Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP, denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), para la financiación, construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica.



En este caso, el ente acusador señaló que la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (Idea) participaron directamente en la celebración y tramite del contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP).



Lea aquí: Militares reconocen ante la JEP vínculos con paramilitares para cometer 'falsos positivos'



Para el ente acusador, esta actuación "habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas".



En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del Idea, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada.



En un segundo frente la Fiscalía encontró que, en junio de 2015, EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del Río Cauca y construcción de un tercer túnel sin tramitar u obtener previamente una autorización de modificación de la licencia ambiental que le fue otorgada, como se lo había exigido el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.



En este caso la Fiscalía reveló que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada.



La Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental.



Por esta razón la Fiscalía imputará los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango SA ante la ANLA, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.



En el tercer frente la Fiscalía investiga las demoras en la entrada de operación de Hidroituango por cambios en los diseños, retrasos en la contratación y ejecución de las obras, problemas geológicos y geotécnicos no detectados en los estudios técnicos previos, entre otros aspectos que generaban graves consecuencias económicas; llevaron al Consorcio CCC Ituango a contratar como ‘obra extra’ un Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca y la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar.



Dicha contratación, según la Fiscalía, ascendió a más de 127.100 millones de pesos, se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones.



Por estos hechos la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.