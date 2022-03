Habla la familia de joven vallecaucana secuestrada en México por la que piden US$5.000

El próximo sábado se cumplirá un mes de que en tierras mexicanas secuestraran a Mary Helena Jurado, una joven de 22 años que viajó el pasado 6 de febrero a Valle de Bravo, una población ubicada a 140 kilómetros de Ciudad de México, con el objetivo de buscar un mejor futuro para su familia, pues desde el 31 de diciembre estaba desempleada.



“Mi hija se cansó de mandar hojas de vida acá en Colombia porque no la llamaban de ninguna empresa. Llevó papeles a Cali, El Cerrito, Buga, Palmira y no la contactaron. El novio, que ya lleva varios meses en México, le ayudó a que la empresa de ‘gota a gota’ en la que él trabaja la aceptara”, le contó a El País, Victoria Jurado, madre de la joven secuestrada.



Según cuenta Victoria, durante los primeros 15 días de la estadía de su hija en México todo transcurrió de manera normal, inclusive, se atreve a decir que la notaba un poco contenta. “Me dejaba mensajes por la mañana y me decía que se iba a trabajar, ya en horas de la tarde, aproximadamente a las 5:30 p.m., se volvía a comunicar conmigo para contarme cómo le había ido en el día”.

La joven viajó en la ruta Cali-Bogotá-Ciudad de México el pasado domingo 6 de febrero. Al día siguiente inició a trabajar en una empresa de préstamos de dinero. Especial para El País

Sin embargo, la comunicación del viernes 18 de febrero fue la última. Esa noche Victoria recibió una videollamada de su hija en la que hablaron hasta de lo que estaban preparando para la cena y, además, Mary le prometió que a final de mes le mandaba el dinero para que pagara el crédito de una motocicleta que ella había comprado hace algunos meses en Ginebra, Valle.



“Al día siguiente le escribí un mensaje preguntándole cómo había amanecido, a lo que me respondió, aproximadamente a las 10:00 a.m., que se encontraba bien, que más tarde hablábamos y me dijo que me amaba. Esa fue la última vez que hablé con ella”, recordó Victoria con una voz que indicaba que estaba a punto de romper en llanto.



No hubo noticias de Mary Helena ni el sábado en la tarde, el domingo tampoco y mucho menos el lunes. Solo fue hasta el martes 22 de febrero cuando en horas de la tarde los padres de la joven, quien estudió una tecnología en logística empresarial, volvieron a tener noticias de ella, pero no fueron las mejores.



“A las 6:00 p.m. me llamó una señora que se identificó como la jefe de mi hija. Cuando inició la llamada me advirtió que debería tomar las cosas con calma, por lo que pensé que había ocurrido un accidente pero no fue así. Esa mujer me dijo que a Mary Helena se la habían llevado el sábado 19 de febrero por una confusión, pues otra joven de la empresa había tenido una discusión con una señora y por error, hacía las 3:00 p.m., secuestraron a mi hija”, relató Victoria, y agregó que, según lo que ha podido conocer, a la joven la retuvieron mientras estaba cobrando el dinero del ‘gota a gota’ en una venta de mariscos.

Quienes tengan información sobre el paradero de Mary Helena Jurado, pueden comunicarse al teléfono 3218489565. También pueden llamar

al 112.

Fue ocho días después que la familia de Mary recibió una llamada de un hombre que se identificó como el secuestrador de la joven.



“Me dijo que por el bien de mi hija quitáramos todas las cosas que habíamos subido en redes sociales. También contó que tenían otras 10 personas secuestradas y que debía cancelar 5000 dólares por su liberación, a lo que inmediatamente le respondí que nosotros no teníamos ese dinero porque éramos una familia pobre y que por esa razón mi hija se había ido del país a buscar un mejor futuro”, aseveró Victoria.



Desde ese día no han tenido una sola prueba de supervivencia de su hija, eso sí reconoce que el pasado viernes la familia pudo hablar con el consulado de Colombia en México, quienes están al tanto del caso, pero les aseguraron que debido a que trabajar como ‘gota a gota’ en México es algo ilegal, las investigaciones se tardarían un poco más.



“Solo le pido a las autoridades que me ayuden lo más pronto a dar con el paradero de mi hija. No se imaginan lo duro que es esto”, finalizó esta madre en medio de la angustia.