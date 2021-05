Sergio Fajardo: la Fiscalía imputó por dos delitos al exgobernador de Antioquia

Alejandro Cabra Hernandez

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se declaró inocente de las supuestas irregularidades en la celebración de un contrato.



La Fiscalía le hizo la imputación de estos delitos en la mañana de este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el argumento de que Fajardo, como gobernador de Antioquia, “firmó un contrato de préstamo en diciembre 5 de 2013 en calidad de contratante y representante del departamento con Andrés Felipe Caballero García representante legal del banco Corpbanca S.A e Iván Mauricio Pérez Salazar, gerente general del Instituto para el desarrollo de Antioquia”.



El objetivo de este préstamo interno por 98 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía, era pagar unas deudas que se tenían con el banco BBVA, Bancolombia y Banco Corpbanca S.A.



La fiscal agregó que en las condiciones del contrato se acordó que el préstamo sería desembolsado en pesos colombianos a la tasa de cambio en dólares, así como los pagos de intereses y de capital.



Sin embargo, según la Fiscalía: “desde el inicio este aspecto no se cumplió, ni se encontró constancia, ni salvedad alguna que explicara el mencionado incumplimento, como quiera que el dólar americano fue la moneda utilizada en la operación de desembolso del empréstito y en los pagos de intereses y de capital, con lo cual se cambió la naturaleza del contrato, que no sería la de un crédito interno, sino de un crédito público externo, que requería para su autorización”.



Además, la Fiscalía agregó que para la firma de este contrato no se hizo una verdadera evaluación de diferentes alternativas de mercado, “la selección del contratista banco Corpbanca Colombia con quien ya existía una obligación no fue transparente como también el que el empleo en los pagos de intereses y de capital en una moneda extranjera en favor del contratista incrementó el endeudamiento del departamento y no mejoró la deuda.



Antes de 2013, según el ente acusador, en Antioquia no se habían realizado ese tipo de contratos en dólares y la sustitución de deuda no mejoró el perfil del empréstito.



“No se trató de un simple cuestionamiento o equivocación por el empleo de la moneda extranjera, en las operaciones de crédito público, ni por no predecir las variaciones en el tiempo de dicha moneda, sino porque los comportamientos asumidos por el exgobernador y los miembros del comité financiero de tesorería de la Secretaría de Hacienda del departamento, produjeron una vulneración grave al causarse conscientemente un daño a la administración pública”, dijo la Fiscalía.



Al intervenir, el exalcalde de Medellín manifestó: "Señor magistrado, jamás he cometido delito alguno en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia ante la Corte Suprema justicia".



Al finalizar la audiencia el abogado de Fajardo, el penalista Mauricio Pava Lugo, pidió que se programara un comité técnico jurídico previo a la imputación, pero la Fiscalía negó esa petición.