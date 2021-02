Fiscalía imputó a expresidente de Metrocali por irregularidades de contratación

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Luis Fernando Lian Arana, expresidente de Metrocali, por el delito de celebración indebida de contratos.



Además, también fue presentado Rodrigo Salazar Sarmiento, ex jefe jurídico de Metrocali, por el delito de prevaricato por acción.



Es preciso mencionar que Salazar Sarmiento es el actual secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali.



De acuerdo al ente acusador, por estas y otras supuestas anomalías detectadas, ambos son señalados como posibles responsables de irregularidades de contratación.

Según la investigación, en octubre de 2007, se celebró el contrato de construcción de la terminal del barrio Calima con la empresa Israelí Hafira Ve Hatziva por un valor de 22.750 millones de pesos.



En las verificaciones se constató que esta firma extranjera fue escogida sin que tuviera la experiencia para este tipo de proyectos. Su experiencia estaba acreditada en demoliciones e instalación de redes hídricas.



En marzo de 2009 se firmó el acta de inicio y se desembolsó un anticipo de 30%, algo más de 6.800 millones de pesos. El dinero habría sido consignado en una cuenta personal del representante legal del contratista, contrario a lo que indicaba la normatividad vigente para

la época.



Seis años después, el contrato fue liquidado por Metrocali porque la obra no fue ejecutada. Sin embargo, la empresa constructora no devolvió los recursos que le fueron reconocidos por concepto de anticipo.



Cabe mencionar que ni Luis Fernando Lian Arana, expresidente de Metrocali, ni Rodrigo Salazar Sarmiento, ex jefe jurídico de Metrocali, aceptaron los cargos que les fueron imputados por la Fiscalía.