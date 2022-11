Fiscalía abre investigación al periodista Juan Fernando Barona por agresión contra su exnovia

Luego de conocerse unos videos en los que el periodista Juan Fernando Barona, quien trabajaba para Noticias Uno, aparece golpeando a su pareja en la puerta de un ascensor, la Fiscalía anunció que abrió investigación por estos hechos.



La investigación, abierta de oficio, cobija también al amigo de Barona, que, de acuerdo con los videos, le ayudó a arrastrar a la mujer por el piso.



Barona, de 35 años, hacía parte de la comisión de periodistas que llegó hasta Egipto para cubrir los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro durante su participación en la COP27. Luego de conocerse el hecho, la Presidencia decidió retirarlo de la comitiva oficial.



“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente”, señaló la Presidencia en un comunicado.



Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno, notificó por su parte que Barona ya dejó de ser parte del medio de comunicación y que “el señor tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso”.

¿Qué dice Barona?

Tras conocerse esta denuncia que fue hecha en un principio por el medio feminista Jacarandas, el comunicador compartió una fotografía suya en la que se le ve con rasguños en el pecho. Según él, nunca quiso hacerlo público, porque quería preservar los derechos procesales de las partes involucradas.



“Han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días”, dijo Barona y añadió que no entregará más declaraciones frente a este caso.