Familiares de Patricia Arroyo piden justicia: el presunto asesino de la mujer sería su expareja

Con una Velatón realizada en la Plaza de San Francisco, los familiares de Yaneth Patricia Arroyo, cuyo cadáver fue hallado en enero en una casa del barrio Villa del Prado, norte de Cali, pidieron justicia y celeridad para el caso.



Hugo Arroyo, hermano de la víctima, denunció que a pesar de que existe una orden de captura por feminicidio agravado en contra del que sería la expareja sentimental de la víctima, “ni la Gobernación ni la Secretaría de Seguridad han ofrecido ni una sola recompensa por información para esclarecer el caso”.



Lea además: Masacre en Cartago, Valle: cuatro personas asesinadas mientras veían un partido de fútbol



Según información suministrada por los familiares de Patricia Arroyo, oriunda de Buenaventura, Valle, el hombre quien sería el principal sospechoso del asesinato de la mujer de 60 años, se encuentra prófugo de la justicia y su paradero es incierto.



Patricia habría presentado al sujeto años atrás a la familia como un amigo, no obstante, sus allegados afirman que desconocían que ellos tenían algo más allá de una amistad.



Lea también: ¡Consumiendo licor y drogas! Más de 300 menores fueron sorprendidos en una fiesta clandestina en Cali



“Queremos que se haga justicia, mi tía era una mujer valiosa para nuestra familia, para sus conocidos. Pedimos justicia no solo por ella, sino por las miles de mujeres que son asesinadas en Colombia y que el Estado no voltea a ver”, afirmó Lina Marcela Sierra, sobrina de Patricia.



Además de esto, los familiares afirmaron que se han intentado comunicar con las autoridades para solicitar una recompensa por el hombre quien sería el asesino de Patricia. A pesar que desde la Fiscalía ya se hizo la solicitud, aún no se le ha asignado un monto por la información que ayude a dar con el paradero del presunto asesino.