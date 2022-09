Excomandante de la Brigada 11 no aceptó imputación por falsos positivos en Dabeiba

El excomandante de la Brigada 11 Móvil del Ejército, en Dabeiba, coronel Jorge Alberto Amor, rechazó la imputación que la Jurisdicción Especial para la Paz realizó en su contra por considerarlo el máximo responsable de los falsos positivos que ocurrieron entre 2004 y 2006.



A través de un escrito, el coronel retirado reafirmó su inocencia. “Desde la primera versión exterioricé mi ausencia de responsabilidad en los hechos que se me imputan, soportados en diversos materiales probatorios allegados a la sala para que se realizara el correspondiente análisis”, dijo Amor.



Según el Coronel, durante la investigación le vulneraron su derecho al debido proceso, pues, según él, no recibió toda la información que requería para responder por los señalamientos en su contra y se suspendió su versión voluntaria, pero no tuvo oportunidad de continuar defendiéndose.



“Como puede evidenciarse, palmariamente se me vulneró el derecho a la contradicción y a mi defensa, o por lo menos a la explicación a las calumnias que hacen en mi contra los comparecientes, incurriendo la sala en irregularidades o vicios de procedimiento”, aseguró.



En la JEP, al menos nueve militares de diferente rango mencionaron al Coronel por su presunta participación en casos de falsos positivos ocurridos en Dabeiba.



Además, Amor dijo que se enteró “sorpresivamente” de que había sido imputado como máximo responsable por estos hechos. Y agregó que no conoció las pruebas que lo vinculaban con supuestos nexos con paramilitares en Urabá entre 1994 y 1995.



Finalmente, mencionó que no se valoraron las pruebas que entregó para demostrar su inocencia concluyendo que a su juicio la JEP actuó como un “aparato judicial sesgado”.