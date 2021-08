Envían a la cárcel a Carolina Galván, madre de la niña Sara Sofía

La juez 59 de Control de Garantías acogió los argumentos de la Fiscalía y envió por segunda vez a la cárcel a Carolina Galván por ser la presunta responsable de la desaparición de la menor Sara Sofia Galván y ordenó que se libre su captura inmediata.



Esta decisión la tomó la juez de manera virtual para evitar que se repitan este tipo de comportamientos y que Carolina pueda fugarse o evadir a la justicia: “Bien es razonable imponer medida de aseguramiento por el cumplimiento de los presupuestos constitucionales y legales y porque la Fiscalía cumplió con la carga argumentativa”.



Este argumento acoge la solicitud presentada por la fiscal Andrea Romero en la audiencia del pasado viernes, quien dijo que si se deja libre a Carolina Galván esta podría evadir a la justicia, teniendo en cuenta las múltiples versiones que ha entregado, además de los múltiples testimonios que existen en el proceso.



Esto porque según la fiscal “existen elementos de prueba que permiten establecer que Carolina puede modificar, dirigir o impedir el normal desarrollo del proceso debido a sus constantes cambios en la versiones”.



Cambios en las versiones que corresponden a que vendió a la menor, la regaló o que se le murió ahogada y por eso la metió en un cajón de mango y la tiró a un caño.

La fiscal delegada también sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en que si deja libre a Carolina ella puede entorpecer a la justicia por las constantes declaraciones que ha entregado “si no se conocía el paradero de la niña, a ella (Carolina) no le iba a pasar nada”.



Otro punto a tener en cuenta para la Fiscalía, y que fue acogida por el juez, es la falta de arraigo de Carolina con la menor, lo que podría generar un riesgo de no comparecencia. Lo que se ve reflejado en: “la falta de cariño que Carolina tenía con la menor y los constantes maltratos en su contra”.



Por otro lado, no acogió los argumentos de la defensa que aseguraban que su cliente fue víctima de Nilson Diaz, quien la explotaba para ejercer la prostitución porque, según el juez, “de acuerdo con los hechos relevantes y los elementos probatorios, el hecho de que Carolina eventualmente sea víctima de trata de personas no tuvo ningún tipo de injerencia en los hechos que han tenido lugar con la desaparición de Sara Sofía Galván".



Carolina Galván fue imputada por el delito de desaparición forzada, porque presuntamente sustrajo a Sara Sofia de 23 meses del cuidado de Xiomara Galván (tía de la menor) el 15 de enero, mediante engaño, primero por un fin de semana pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla “continuando hasta este momento desaparecida, siendo tan importante el aporte de cada uno de ustedes (Carolina y Nilson) en su desaparición”.