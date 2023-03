Encuentran millonarias irregularidades por obras inconclusas en el Amazonas

Una auditoria de cumplimiento realizada por la Contraloría sobre los recursos para el agua potable y el saneamiento en el departamento de Amazonas arrojó un total de 14 hallazgos administrativos, 14 disciplinarios, 4 penales, uno que da lugar a Indagación Preliminar y 8 hallazgos fiscales por valor de $9.245 millones.



Por estos hallazgos, el ente de control dio apertura a 8 procesos de responsabilidad fiscal relacionados con proyectos como la optimización del Acueducto de Tarapacá, la construcción del acueducto de Puerto de Santander, la optimización del sistema de Alcantarillado de Puerto Arica y la optimización del sistema de acueducto de alcantarillado de Puerto Santander.



Entre las principales deficiencias encontradas en la auditoria llevada a cabo en el Amazonas se encontraron obras sin culminar, omisión en la supervisión, diferencias entre los estudios previos y diseños técnicos. En otros casos las obras no se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas o se presentaron deficiencias en la etapa de planeación y diseños.



Lea aquí: "Nunca he confiado en él": Fiscal Barbosa sobre el comisionado de Paz, Danilo Rueda



Inicialmente, el sistema de acueducto del área no municipalizada de Tarapacá no presta funcionalidad y no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto materializado, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial al estado, que asciende a la suma total de $449.223.716.



Sobre el sistema de alcantarillado de Tarapacá, el ente de control informó que existe un detrimento patrimonial por valor de $948.363.458 debido a que no presta funcionalidad y no ha atendido la necesidad que se pretendía suplir con el desarrollo del proyecto, aunque ya exista un anticipo al contratista del 50%.

Riesgos de elefantes blancos en futuros colegios

Tres proyectos evaluados por la Contraloría corren el riesgo de quedar como elefantes blancos.



Uno de ellos es el proyecto de Nueva infraestructura para el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La institución educativa tuvo un valor inicial de $31.797 millones correspondientes a la obra, más $1.780 millones de interventorías. Ha tenido dos adiciones por valor de $7.794 millones de pesos y actualmente tiene un costo de $ 41.332 millones, recursos provenientes de regalías.



“Pese a que a la fecha el proyecto presenta un avance de ejecución financiera del 97.02% y física de 97.27%, la obra presenta falencias en su ejecución, que van desde falta de servicios públicos, inundaciones y goteras en temporada de lluvias, falta de acabados, grietas, filtraciones y humedad en los salones, entre otras”, expresó la entidad.



Respecto de la construcción del muelle fluvial del municipio de Leticia, se detectó un presunto detrimento patrimonial por $26.474 millones.



Según expresó el ente de control, “se cuestiona la no amortización del anticipo, el pago de obra no ejecutada y un avance de la misma de tan solo el 13,23%”.



Por el hecho ya se declararon medidas cautelares contra los presuntos responsables, entre los que se encuentran dos alcaldes de Leticia, dos secretarios de planeación y cinco empresas miembros de uniones temporales organizadas para el cumplimiento de los proyectos.



Y en relación con el transporte, la Contraloría anunció un proceso de Responsabilidad Fiscal por valor de $2.023 millones por irregularidades detectadas en la ejecución del Contrato de Obra No. 688 de 2015, celebrado entre el invías y el Consorcio Pilcas.