En Cali, más de 100 personas continúan desaparecidas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En Cali, de acuerdo con datos de la Fiscalía Seccional, en lo corrido de este año 242 personas han sido reportadas como desaparecidas. De ese total de personas, 124 han aparecido con vida y 15 muertas, lo que quiere decir que en la ciudad continúa la búsqueda de 103 personas.



Ante este panorama, el fin de semana, en un consejo extraordinario de seguridad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, atendió a familiares de jóvenes desaparecidos en la ciudad en los últimos días.



“Nosotros como Alcaldía citamos un consejo extraordinario de seguridad con el Gaula y la Policía de Infancia y Adolescencia, para acompañar a dos madres que sufren por la desaparición de sus hijos. Cualquier información por favor comunicarla de inmediato. La notificación de estos dos casos lo llevará la Fiscalía”, se pronunció el Mandatario caleño.



Familiares de Yevi Sujey Tejada y Yina Faisuri Tenorio, habitantes de los barrios Comuneros y El Retiro, se presentaron a la reunión con el Alcalde con el anhelo de que sus hijas vuelvan a casa.



Ospina fue enfático y pidió investigaciones para esclarecer los hechos que rodean estas desapariciones en Cali. “No podemos permitir que estas dos niñas del oriente de la ciudad desaparezcan. Sus madres están sufriendo y entendemos ese dolor. Necesitamos movilizarnos en pro de estas niñas”, expresó el Alcalde.

Lea también: ¿Cómo reportar a una persona desaparecida?



Por otra parte, al despacho de la Alcaldía llegaron también familiares de Édinson Mina González, persona que desapareció en el barrio Meléndez.

La denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación. “Esperamos que puedan encontrar a mi hermano, gracias al alcalde Ospina por esta reunión”, aseveró Esther Mina.



Asimismo, las autoridades reportaron la sorprendente llegada de Ana Valentina Rodríguez Lara, hija de Esther Lara, que había sido reportada como desaparecida y quien se reunió con sus seres queridos en las inmediaciones del Centro Administrativo Municipal, CAM.



“Necesitamos mitigar y acompañar a las familias en este dolor. Cali no puede merecer esto. Necesitamos que la Fiscalía y el Gaula se pongan pilas y atentos para que esto no siga pasando”, concluyó Ospina.

Los canales para denunciar



Sobre cómo reportar a un desaparecido, Ángela Villaci, subdirectora de Atención al Usuario de la Fiscalía Seccional Cali, dijo que “las personas tienen que saber que no deben esperar 72 horas para denunciar una desaparición, pues es un mito. Las primeras horas son fundamentales para que las autoridades trabajen en la búsqueda”.



Aunque el reporte de una persona desaparecida se hace de manera presencial en la sala de denuncias de la Fiscalía, en la Calle 10 con Carera 7, centro de la capital del Valle, en tiempos de aislamiento el ente dispuso medios virtuales para esa gestión.



Los canales de recepción gratuitos para que la ciudadanía reporte a una persona desaparecida son: los correos electrónicos denunciaanonima@fiscalia.gov.co, contacto1n@fiscalia.gov.co y dbuitrag@fiscalia.gov.co. También la línea 122.



A su vez, Claudia Mayorga, coordinadora de la Unidad de Desaparecidos del CTI Cali, recomendó a los familiares que antes de publicar una foto y aportar datos por redes sociales, es importante que reporten a las autoridades correspondientes.