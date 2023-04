Diana Rojas, precandidata a la Alcaldía de Cali, fue víctima de hurto en el barrio Granada

En su cuenta de Twitter, la precandidata a la Alcaldía de Cali, Diana Rojas, denunció que en la tarde del pasado viernes 31 de marzo le hurtaron algunas pertenencias que había dejado al interior de su vehículo, en el norte de Cali.



"Hace pocos minutos me abrieron el carro en el barrio Granada y se robaron mi celular y mi computador que tiene información muy valiosa para mí", escribió a la 1:18 p.m. del viernes la precandidata a la Alcaldía de Cali.



En el mismo twit, solicitó que "por favor me ayuden a recuperar el computador, que es marca Lenovo. Le pido a la Policía y a la Secretaría de Seguridad que me ayuden a recuperar mi computador y, ojalá, mi celular".



Lea Además: Lo que hay detrás de la captura de los presuntos asesinos de trabajadoras de Univalle



Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido con la precandidata a la Alcaldía de Cali. Según información del Observatorio de Seguridad de la ciudad, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se presentaron 5096 hurtos a personas, lo que representa un aumento del 16% frente al mismo periodo del año anterior.