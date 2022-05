Detienen a 17 hinchas del Deportivo Cali armados en Argentina, previo al juego con Boca

La Policía de Argentina detuvo a más de 15 hinchas del Deportivo Cali en Argentina, luego de encontrarles armas blancas en su poder y tras enfrentamientos con hinchas de Racing de Avellaneda.



Todo inició la semana pasada, cuando se conoció un video en el que unos hinchas del cuadro caleño mostraban una bandera de la barra de Racing que al parecer habían robado.



Tras esto, se filtraron audios amenazantes de simpatizantes de Racing donde aseguraban que iban a ir tras los responsables hasta recuperar la bandera.

Esto ocurrió en el marco de la previa del juego de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Deportivo Cali en La Bombonera, evento que tendría a hinchas del Cali visitando Buenos Aires par acompañar a los dirigidos por Rafael Dudamel.

Enfrentamiento en el Tren Roca

Previo a la llegada de los hinchas verdiblancos a Buenos Aires, se hizo eco de supuestos hechos de violencia como secuestro y tortura por parte de simpatizantes de Racing hacia los del Cali, presuntos responsables del robo de la bandera. Esta información no fue del todo corroborada por las autoridades argentinas, sin embargo ahondó mucho más la polémica entre ambas barras.



A inicios de esta semana, un grupo de aproximadamente 40 hinchas de Racing, ingresaron al tren Roca en busca de sus pares caleños, desatando pánico y caos en la estación. Varios colombianos resultaron heridos en el enfrentamiento, mientras que la Policía logró capturar a otro grupo de simpatizantes azucareros que estaban armados en el sector del Obelisco.

Más de 100 hinchas del Cali retenidos: armados, heridos y capturados

Este jueves, en la previa del partido entre Boca Juniors y Deportivo Cali en La Bombonera, la Policía retuvo a más de 100 hinchas del cuadro verdiblanco, que se encontraban en el sector de Puerto Madero en Buenos Aires.



La Policía los inspeccionó y logró incautar un número significativo de armas cortopunzante y alcohol entre sus pertenencias. Además, varios de ellos se encontraban con heridas recientes, por lo que se presume que participaron en la riña en el tren Roca.

📲La Policía descubrió que algunos hinchas del Deportivo Cali tenían cuchillos, navajas y alcohol. Más: https://t.co/gDqwZNO9zA pic.twitter.com/r4xCS2OzmK — Clarín (@clarincom) May 26, 2022

Por estos hechos, 17 personas fueron capturadas por la fuerza policial de Buenos Aires, de acuerdo con la información recogida por el medio Clarín, de Argentina.



"En Grierson y Avenida de los Italianos personal de la División Conductas Delictivas de la Dirección de Eventos Deportivos de la Policía de la Ciudad observó aproximadamente a 50 simpatizantes de Deportivo Cali por lo que procedió a identificarlos y a realizar una requisa, hallando 20 cuchillos entre sus pertenencias", declararon desde la Policía.



En declaraciones al medio LN+ de Argentina, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, explicó que "ayer (miércoles 25 de mayo) hubo ocho detenidos, también con cuchillas y facas. Es un grado de violencia tremendo".



D'Alessandro dio más detalles sobre el paso de los hinchas del Deportivo Cali por la capital argentina. "Tenemos el dato de que estaban parando en El Jagüel, parte de la facción de la hinchada de Colombia. Todos saben, porque fue de público conocimiento, se investigaron también las redes sociales, donde se invitaban y amenazaron. Esto nos permitió detener a las ocho personas ayer".



La reciente captura ocurrió en inmediaciones al Hotel Hilton, donde se hospeda el Deportivo Cali. Mientras tanto, el Ministro se sumó a las voces de la ciudadanía que piden que los capturados sean deportados, pues por esta situación, han sembrado terror en la ciudad.



"Esto no puede ser una contravención o simple falta. La fiscalía general de la Ciudad nos dio las herramientas para detenerlos. Nosotros vamos por una tipificación mucho más severa que lo que da el código de la ciudad. Para mí acá hay una asociación ilícita. Para mí deberían ser deportados. Por parte nuestra van a entrar al sistema de admisión a las canchas, pero debería actuar migraciones y ser deportados", expresó.



Finalmente, condenó y rechazó estos actos de violencia que empañan al deporte. "Estamos ante personas que terminan con la vida de una persona por el simple hecho de una pelea por una bandera. Estamos locos, no hay límite para la violencia".