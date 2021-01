Delincuentes disfrazados de domiciliarios, la modalidad criminal que tiene en alerta a Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades están en alerta por una modalidad criminal que se ha puesto de moda en Cali durante la pandemia, se trata de individuos que usan la fachada de domiciliarios para cometer diferentes delitos.



Así lo informó la Policía Metropolitana de Cali, que tras varios meses de investigación han observado como los criminales utilizan los cajones con nombres de aplicaciones virtuales de domicilios para evadir a las autoridades.



De acuerdo a último reporte, este fin de semana se logró la captura de dos individuos, quienes bajo la modalidad de domiciliarios transportaban hasta $80 millones de pesos producto de negocios ilícitos.

Puede leer: 14 homicidios se registraron en los primeros tres días del año en Cali

Es preciso mencionar que inicialmente los dos hombres fueron dejados en libertad. Sin embargo, la Policía siguió investigándolos para describir todos los detalles de esta modalidad criminal.



"Estas personas transportaban $80 millones de pesos producto del narcotráfico, lo que contribuyó a la desarticulación de una organización transnacional, a la que se le incautó una caleta con $8.700 millones de pesos", aseguró el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Hurtos y homicidios a domicilio



La Policía señaló que esta figura también es utilizada para cometer hurtos en la ciudad. Los delincuentes ingresan a los establecimientos abiertos al público y allí aprovechan para robar dinero y otros elementos.



"A mediados del 2020, al norte de la ciudad, conocimos el caso de un individuo, quien portando distintivos de una aplicación de domicilios, ingresó a una peluquería, sacó un arma de fuego y hurtó las pertenencias y el dinero de los clientes y empleados que allí se encontraban", indicó la Policía.



Las autoridades afirmaron que esta modalidad también es usada para cometer homicidios, en especial en época de pandemia, ya que así pueden movilizarse por la ciudad incluso cuando hubo cuarentena obligatoria o los toques de queda, implementados durante los últimos meses para frenar los casos de covid-19 en Cali.



"Los sicarios aprovechan esta figura y llevan en sus motocicletas distintivos de las diferentes aplicaciones de servicios a domicilio y así han causado lesiones y hasta muertes, como fue el caso registrado en julio pasado, donde un hombre de 46 años, minero de profesión, fue abordado por sujetos en una moto con estas características y le dispararon sin mediar palabra en un parque de la comuna 19", señalaron las autoridades.

En respuesta a este fenómeno, la Policía manifestó que han logrado la captura de varios individuos que han usado esta figura para cometer delitos y que en el 2020 se logró la captura de 5 mil personas señaladas de cometer diferentes crímenes.



Sobre estas capturas, Claudia Gómez, investigadora en seguridad ciudadana, mencionó que es fundamental que los capturados “sean los jefes de las organizaciones porque un buen número de capturas no significa aumento de seguridad, porque se podría estar capturando a gente que no le quita gran presión a la dinámica delincuencial”.



“A las estructuras delictivas hay que romperles las tres ‘C’, que son la coordinación, la comunicación y la capacidad. Cuando se capturan delincuentes prolíficos se puede romper una parte de la capacidad, pero no siempre la organización completa”, dijo Gómez.



Autoridades en alerta

Algunos concejales han mostrado su preocupación por esta nueva modalidad del crimen, que por diversas razones se hace muy complejo de rastrear.



"Hemos observado que no solo se están disfrazando de domiciliarios, también usan trajes de Policías y hasta de Bomberos, como fue el caso que se registró en el barrio San Antonio, donde los delincuentes afirmaron que iban a sacar un animal, pero cuando ingresaron aprovecharon para hurtar en la vivienda", comentó el concejal Juan Martín Bravo.



Entre tanto, Roberto Rodríguez, concejal del Centro Democrático, apuntó que el tema de seguridad debe ser prioridad para la Administración Municipal, que no ha cumplido con las expectativas en esta materia.



"Si bien la Alcaldía está sacando pecho por el resultado de la criminalidad en la ciudad, no puedo compartirlo. Si sacamos los cuatro meses que estuvimos en aislamiento obligatorio tendremos un promedio que estaría por encima del registrado en años anteriores. Además, tenemos el deshonroso primer lugar en número de homicidios en Colombia", apuntó.



De acuerdo al concejal Rodríguez, no es una cuestión de que las redes sociales desvirtúan el trabajo de la Policía, sino que es una realidad que se ve día a día.



"Los hurtos han aumentado en la ciudad, no solo está el tema de los delincuentes que usan la fachada de domiciliarios para cometer crímenes, el grave problema es que no hay controles de la Policía. Tenemos que intensificar los controles en la ciudad, especialmente a las motocicletas, que son los vehículos en los que se comenten la mayoría de los delitos", puntualizó.



Por último, el edil propuso que el Ejército haga más controles en la ciudad para identificar a los criminales, ya que la Policía, según el funcionario, no está cumpliendo con esta labor.



Por otra parte, la concejal Ana Erazo dijo que "un buen inicio para frenar este fenómeno es integrar a la comunidad al sistema de alerta temprana, para que denuncien si ven que estos domiciliarios presentan alguna irregularidad".