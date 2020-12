Más de 5 mil capturados por diferentes delitos este 2020 en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Durante el 2020, las autoridades en Cali capturaron más de 5000 personas por diferentes delitos. De esa cifra, 430 detenidos son señalados como responsables de casos de homicidio.



De acuerdo con lo indicado por la Policía Metropolitana de Cali, en cooperación con la Fiscalía, en la capital del Valle fueron capturados al menos 15 extraditables que habían sido judicializados en la región.



Uno de ellos, alias Pinzón, capturado el 5 de noviembre y quien sería el presunto enlace de estructuras dedicadas al narcotráfico en Centroamérica y México. Al parecer, el hombre era el encargado de la construcción de equipos navales sumergibles en los que transportaban estupefacientes.

Sobre estas capturas, Claudia Gómez, investigadora en seguridad ciudadana, mencionó que es fundamental que los capturados “sean los jefes de las organizaciones porque un buen número de capturas no significa aumento de seguridad, porque se podría estar capturando a gente que no le quita gran presión a la dinámica delincuencial”.



“A las estructuras delictivas hay que romperles las tres ‘C’, que son la coordinación, la comunicación y la capacidad. Cuando se capturan delincuentes prolíficos se puede romper una parte de la capacidad, pero no siempre la organización completa”, dijo Gómez.



De igual manera, durante el año que termina, en la ciudad fueron capturados 100 delincuentes que son señalados de diferentes casos de extorsión. Según manifestaron las autoridades, varios de ellos operaban desde los centros penitenciarios de Jamundí y Villahermosa, donde estaban cumpliendo diferentes condenas.



Además, durante los operativos contra la criminalidad que se realizaron en el año en la capital del Valle, por microtráfico y narcomenudeo fueron ejecutadas 1250 capturas.



Los detenidos, que eran miembros de diferentes bandas y tenían roles establecidos dentro de estas, operaban en varios sectores de la ciudad, entre ellos, en terrenos baldíos y zonas boscosas donde realizaban ventas masivas de estupefacientes.



Al respecto, el comandante de la Policía de Cali, general Manuel Vásquez, explicó que “se identificaron emporios familiares dedicados al microtráfico. Generación tras generación se heredaban este negocio criminal de abuelos a nietos, extendiendo el vínculo hasta compañeras sentimentales”.



De igual forma, en medio de los operativos realizados en la ciudad, 43o presuntos homicidas fueron capturados, entre ellos, dos personas que son señalas de haber cometido la masacre de cinco menores de edad en Llano Verde, el pasado 11 de agosto.



Entre tanto, en medio de operativos y patrullajes, durante el 2020 en la ciudad las autoridades capturaron 1200 personas por diferentes modalidades de hurto. De ese total, 16 eran policías que conformaban una banda dedicada al hurto de viviendas.



De acuerdo con lo detallado por las autoridades, el grupo delictivo que estaba compuesto por más de 40 personas, robaba principalmente dinero y joyas de casas de narcotraficantes. Al parecer, otros uniformados de la Policía habrían hecho la denuncia.



Asimismo, se desarticuló al grupo delincuencial ‘Los Expertos’, que cometía robos bajo la modalidad de ‘cosquilleo’ en los buses y estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo, MÍO.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, manifestó que “seguimos adelantando capturas de varias organizaciones centradas en temas de hurto. Primero lo hicimos con grupos que están dedicados al sicariato, ahí hemos tenido varías capturas importantes, pero ahora nos centramos en estructuras dedicadas al hurto, sobre todo el robo de celulares y de vehículos”.



Con relación a las capturas realizadas durante el 2020 en la capital del Valle, el concejal Roberto Rodríguez declaró que “es un logro que se valora, pero cuántos están nuevamente en la calle, esa es una cifra alta también”.



“Nos estamos quedando cortos en la judicialización porque no tenemos el sistema eficiente de justicia y tampoco tenemos las cárceles para albergar a todas esas personas que se van capturando. Se necesita un CTI y una Fiscalía eficientes que vayan a la par de los operativos”, dijo el cabildante.



Por su parte, la investigadora Claudia Gómez comentó que es necesario “analizar a qué tipo de sociedad se le está apostando en Cali, porque si solo se le apuesta a las capturas, entonces claramente se renuencia a la posibilidad de prevención de violencia y delincuencia”.



Finalmente, el general Vásquez acotó que “la gestión en 2020 fue toda una sinergia, hay optimismo en materia de seguridad pese a los hechos que aún no se dejan de presentar en la ciudad y que demandan una corresponsabilidad interinstitucional”.



Opinan concejales

​

Con relación a lo que se debe hacer en materia de seguridad en Cali en 2021, varios concejales aseguraron que se necesita que haya trabajo articulado para mitigar y prevenir la comisión de delitos en la ciudad.



”La gente siente que en Cali no hay seguridad. En la capital del Valle hay que hacer un plan de seguridad, se debe articular el trabajo de la Alcaldía con la Policía”: Alexandra Hernández.



”Para pensar en las medidas que se tienen que implementar en la ciudad se debe tener en cuenta que se requiere una agenda de trabajo con el Gobierno Nacional. Además, se necesitan recursos para aumentar la tecnología”: Milton Castrillón.



”Cali necesita la integralidad de todas las autoridades que tienen que ver con la seguridad de la ciudad, necesitamos que la inteligencia redoble esfuerzos porque se necesita capturar los cabecillas de la bandas criminales”: Roberto Rodríguez.