Cuidado con esta modalidad de hurto de vehículos que se ha dado en pandemia

Las autoridades en Cali tienen identificada una modalidad de robo y extorsión de vehículos que se ha presentado, sobre todo, durante estos meses de pandemia.



Los delincuentes, una vez roban el carro o la motocicleta, buscan en redes sociales publicaciones en las que la víctima cuente su caso y comparta un número de contacto para llamarla o escribirle y de esta manera exigirle dinero por información de la ubicación del vehículo o en últimas su rescate.



Los victimarios recorren toda la ciudad analizando a sus posibles víctimas. Para elegirlas se guían de las marcas de los automotores y de las pertenencias que a simple vista le vean a la persona y, una vez tienen el carro o moto identificados, proceden a realizar el robo.



De acuerdo con una fuente de la Sijín de la Policía, la gran mayoría de hurtos de vehículos que se presentan en la capital del Valle son bajo la modalidad halado. Varios de los casos presentados bajo la modalidad de hurto y extorsión fueron halados.



“Deja usted su carro estacionado en la parte externa de su residencia o lugar de trabajo y cuando sale a la hora, media hora o incluso a los diez minutos ya no encuentra el vehículo”, explicó el investigador.



Sin embargo, si la víctima es propietaria de una motocicleta entonces lo más común es que los delincuentes ejecuten la modalidad de atraco; la persona es acorralada y obligada a entregar su medio de transporte e incluso sus pertenencias.

¿Cómo se realiza la extorsión?

No importa si el hurto fue por modalidad halado o atraco, el robo de automotores tiene una característica específica.



La fuente de Sijín dijo que “una vez el automotor es robado, los delincuentes buscan en redes sociales publicaciones en las cuales la víctima haya reportado su caso y compartido la información del automotor y un número de contacto”.



En el caso de los carros hurtados, antes de comunicarse con la persona para exigirle dinero, los victimarios dejan los vehículos a uno o dos kilómetros a la redonda en vía pública, como un carro común y corriente, esperando confirmar que el vehículo no tenga algún sistema de ubicación.



Luego, cuando se comunican con la víctima, los delincuentes proceden a realizar la extorsión que, además, no siempre es a cambio del automotor ya que en ocasiones, exigen grandes cantidades dinero y solo entregan información de la posible ubicación del carro o la motocicleta.



Según afirmó el agente, ante un caso de extorsión de este tipo, quienes lo ejecutan “aprovechan la necesidad de las víctimas para exigirles dinero, les piden entre cinco y ocho millones”.



Además, si a una persona le roban su medio de transporte y la llaman para exigirle dinero, esta debe reportar su caso de inmediato porque la recuperación depende mucho de la reacción de la víctima.



“Si lo hurtaron y lo llaman para hacerle una extorsión usted debe coordinar el operativo con Sijín (luego de llamar al 123 de la Policía), no puede darle información ni dinero a los ladrones porque no podemos seguir alimentando esta cadena criminal que está creciendo en la ciudad de Cali”, recalcó el investigador.



Cabe resaltar que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se reportó una disminución del 19,4 % en los casos de robo a carros y motos en Cali, según el Observatorio de Seguridad de la ciudad.

De igual manera, el informe evidenció que durante este lapso, en la capital del Valle se reportaron 1022 casos de robo de vehículos y 1621 de motocicletas.

¿Qué hacer para evitar el hurto?



Para evitar ser víctima de hurto de automotores y, posteriormente de la extorsión, es primordial que las personas tengan precauciones, pero también que los carros y motocicletas cuenten con sistemas de seguridad de tecnología avanzada.



Frente a ello, el investigador de la Sijín comentó que las autoridades han comprobado que los automotores que tienen mecanismos de seguridad son recuperados fácilmente, incluso, antes de que los delincuentes se comuniquen con la víctima.



En el caso del parqueo, es importante evitar dejar los carros y motos en bahías o afuera de las residencias sin ninguna protección porque las alarmas no suelen ser el sistema de seguridad más seguro.



Con relación a ello, David Agudelo, gerente operativo de Self Security, indicó que “la gente se pregunta por qué les roban el carro si lo tienen con alarma, y es porque los delincuentes utilizan controles de alta tecnología para abrir y llevarse los vehículos sin dejar rastro”.



Por lo cual, la solución es tener un sistema de seguridad de más precisión que evite que la persona sea víctima de robo y posteriormente de extorsión.



“Los GPS, el apagado secreto y los interruptores de corriente son los más preventivos porque permiten inmovilizar el motor, apagarlo remotamente y ubicar dónde está el automotor en tiempo real”, puntualizó Agudelo.



Otras formas de hurto

​

Falso accidente: Fingen un accidente con el fin de que la persona se baje de su carro o moto a ayudar.



Objetos extraños: Lanzan elementos a los conductores o ponen objetos en la vía para que la víctima baje la velocidad.



Llanta pinchada: Le dicen a la persona que tiene problemas con la llanta para que se detenga a revisar.