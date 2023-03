Corte Suprema abrió nueva investigación contra Mario Castaño por enriquecimiento ilícito

Un nuevo proceso abrió la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, esta vez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.



La Sala Especial de Instrucción investiga un supuesto incremento injustificado de su patrimonio cuando fue representante a la Cámara entre 2014-2018.



Por otra parte, el alto tribunal negó por segunda vez la solicitud de la defensa de Castaño para qué quedará en libertad en el proceso en el que el excongresista supuestamente lideró una red de corrupción en contratos.



Lea también: Abogado de Aida Merlano pide aplazar audiencias por supuesta golpiza en la cárcel



La solicitud de parte del abogado de Castaño se debía a que, además de acogerse a sentencia anticipada, el excongresista se encuentra en un estado grave y según el médico tratante no puede cumplir su pena en una cárcel debido a que sufre de obesidad mórbida, hipertensión arterial estadio 3 severa, diabetes tipo II, trombos pulmonares, entre otros.



Además, la defensa de Castaño aseguró que algunos factores como el estrés por estar privado de la libertad, el hacinamiento, la edad y antecedentes genéticos “son algunos factores que le afectan la presión arterial”.



No obstante, la Sala Especial de Primera Instancia determinó, con base a exámenes realizados por Medicina Legal que, “Castaño Pérez no se encuentra en un estado por grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión y tampoco se expresa que no puede ser atendido en centro carcelario”.



Entérese aquí: Video: ¡El Inpec le salió a deber! La pataleta de 'Negro Ober' al llegar a nueva cárcel en Caldas



El alto tribunal también criticó duramente el concepto médico presentado por la defensa de Mario Castaño, ya que aseguran no existir evidencia que el excongresista necesite un tratamiento intrahospitalario de urgencia a causa de la diabetes, como lo aseguraba su defensor. “Que una enfermedad sea considerada grave en sí misma, como, por ejemplo, la diabetes, no significa per se que de lugar a un estado grave por enfermedad como parece desprenderse del concepto por la parte”.



Finalmente, se ordenó al Inpec y la Unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Uspec, a garantizar la atención médica y los cuidados requeridos a Mario Alberto Castaño.