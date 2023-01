Corte citó a Gustavo Bolívar para que declare sobre presunta red de explotación sexual en el Congreso

Luego de las graves denuncias del exsenador Gustavo Bolívar acerca de una supuesta red de explotación sexual en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia lo citó para que amplíe sus señalamientos.



La citación fue realizada por la Sala de instrucción del despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.



La diligencia se iba a efectuar esta semana, pero debido a que Bolívar no se encuentra en el país, será reprogramada para una fecha que aún no está definida.



La citación se suma a la de la Procuraduría, que también abrió una indagación previa con base en las denuncias del exsenador expresando que “bajo juramento, deberá explicar el conocimiento que tiene de los presuntos hechos irregulares con incidencia disciplinaria a los que se refirió en entrevista”, señaló el ente de control.



Bolívar tiene igualmente una citación pendiente en la Fiscalía para que entregue más detalles sobre los hechos delictivos que denunció.



En su cuenta de Twitter, Bolívar afirmó que como senador conoció casos de presunta trata de personas y acoso sexual en el Senado.



“Sobre acoso sexual en Senado: Las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio y a perder sus parejas. Los agresores saben que tenemos sus nombres. El efecto disuasivo de la denuncia es efectivo; el acoso ha bajado. Están asustados”, se lee en el trino del exsenador del Pacto Histórico.



Igualmente, expresó que tiene un testigo que estuvo presente de las charlas con las supuestas denunciantes, expresando que “Mi secretaria estuvo en las charlas y puede dar fe de la veracidad de las denuncias que se hicieron en mi oficina del Senado. Personas de mi UTL conocieron el caso”, aseguró Bolívar en su cuenta de Twitter.



Por el mismo medio, Bolívar ha respondido en redes sociales sobre el porqué no acudió a la Fiscalía ni dio nombres.



“Me acusan de no haber llevado esto a la Fiscalía. No lo hice porque las víctimas no me autorizaron a dar sus nombres. Sin testigos muy difícil. Quedo como calumniador. Nadie puede imponer a las víctimas los tiempos para denunciar”, afirmó.



Y agregó: “Ellas me pidieron reserva absoluta por la gravedad de los hechos y el riesgo que corren ante sus victimarios que detentan el poder. Ante la imposibilidad de entregar los nombres de las mujeres que vivieron estas violencias he tenido que aplazar en el tiempo mi deber de llevar este caso ante la justicia. Sobre todo por mi compromiso con ellas que no tienen las garantías ante el poder de sus agresores”.