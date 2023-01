Maria Fernanda Cabal calificó de 'psicópata' a Petro por querer "liberar delincuentes"

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal es una de las voces que ha criticado la solicitud del Gobierno de Gustavo Petro a la Fiscalía, sobre levantar las órdenes de captura vigentes en contra de líderes paramilitares, la cual fue negada.



"Solamente un psicópata cree que liberar delincuentes hará algún bien a la sociedad", afirmó en su cuenta de Twitter la senadora opositora María Fernanda Cabal.



Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación en un documento de siete páginas, negó la solicitud que le había hecho el Gobierno Nacional de levantar las órdenes de captura vigentes en contra de los representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el ‘Clan del Golfo’, designados para los acercamientos exploratorios de paz.



"Frente a los grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos es razonable centralizar en el fiscal general la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir", explica en el documento la Fiscalía.



Barbosa, en entrevista con Caracol Radio, sostuvo que esos grupos ilegales no tienen un estatus político sino que proceden de estructuras paramilitares y ante esa situación, solo podrían adelantarse acercamientos y conversaciones con el fin de que se sometan a la justicia y sean desmanteladas.



“Yo no soy subalterno del presidente” dijo el fiscal ante las voces críticas hacia él, en particular las que consideran que se está oponiendo a la estrategia de Petro de la paz total. “El fiscal general no está en contra de la paz total, lo que estoy en contra es que se haga mal la paz total”.