Peajes subieron de precio, pese a anuncio del Gobierno de congelar tarifas

Pese a que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció el pasado viernes que los peajes no subirán de precio este año, varios internautas han denunciado en redes sociales que las tarifas han incrementado.



"Preocupante que el Gobierno haga anuncios pero en los territorios no se cumplan, en Córdoba aumentó $1.800 el peaje Montería-Planeta Rica, antes 14.000 hoy 15.800 ¿Donde está la congelación de los peajes?" señaló un conductor en Twitter.



Cabe recordar que Reyes, anunció que los peajes que administra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invias) no subirán de precio el 2023, por medio de un decreto que busca congelar estas tarifas.



En entrevista con Blu Radio, el jefe de este cartera había dicho que esta alza se suspendía desde esta semana. Sin embargo, según fuentes de Blu Radio, solo hasta este lunes 16 de enero, quedará firmado el decreto por los ministros de Hacienda y Transporte.



Lea aquí: Infraestructura, el desafío de la Gobernación para el 2023: estos son los proyectos más importantes



Reye también dijo en Blu Radio que la medida aplicará únicamente para los peajes nacionales, ya que las tarifas de los departamentales las definen las administraciones locales.



Ante el panorama, por un lado la Concesión Ruta al Mar informó a los usuarios que a la fecha el Gobierno Nacional no ha expedido el Decreto sobre la congelación de las tarifas en las estaciones de peaje.



“Debido a la obligación contractual del Concesionario y en cumplimiento de la misma, a partir del 16 de enero a las 00:00 horas las tarifas tendrán un aumento equivalente al IPC de 2002” se lee en el comunicado, por lo que el incremento que se vio reflejado este lunes con base al Índice de Precios al Consumidor fue del 13,12%.