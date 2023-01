Infraestructura, el desafío de la Gobernación para el 2023: estos son los proyectos más importantes

Finalizar el puente de Juanchito, iniciar el proyecto del tren de cercanías, entregar la doble calzada a Candelaria y avanzar en el primer tramo de la vía entre Buga y Buenaventura son algunos de los desafíos que deberá enfrentar la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán durante su último año de gestión.



Las fuentes consultadas coinciden en que en la culminación del puente de Juanchito, que se empezó a construir hace más de ocho años, aportaría al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y visitantes de esa zona del departamento.



“Esa es una obra que se debe entregar este año, porque con ella se podría desembotellar a municipios como Candelaria, Florida y Pradera”, agrega el representante a la Cámara Hernando González.



A su vez, la diputada de la Asamblea del Valle Paola Arenas menciona que “la Gobernadora se comprometió a entregar esa obra en el 2023 y empeñó su palabra ante todas las veedurías y los reflectores que se han activado”.



Le puede interesar: "Reunión de emergencia" del Gobierno y el ELN será el 17 de enero en Caracas, Venezuela



Por ello, el también representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo advierte que, de no cumplirse esa promesa, podría convertirse en “una problemática para el departamento, por lo que esperamos que la Administración termine ese y los demás proyectos de infraestructura con los que se comprometió”.



Y agrega que la entrega del puente de Juanchito debe ir de la mano con “la finalización del tramo de la doble calzada de Candelaria, sobre la que también hay expectativas”.



Asimismo, el congresista por el Valle del Cauca señala que la vía ya cuenta con grandes avances, por lo que “es importante que en los municipios en los que ya entregaron el proceso de licitación, se haga realidad”.



“La obra de ese proyecto está cerca del 90 % de su finalización y se podrá entregar, pero hay que tener en cuenta que las condiciones adversas de clima, la pandemia del Covid-19, el estallido social y la crisis de los materiales han representado un gran desafío por todos los traumas que se han generado en el proceso”, añade el asambleísta Juan Carlos Rengifo.



Sin embargo, el congresista Duvalier Sánchez sostiene que, pese a que “la Gobernadora había prometido que se entregaría en noviembre del 2022, la doble calzada todavía sigue sin estar completamente iluminada y sin que se termine”.



Lo cierto es que esa no es la única carretera que se espera estrenar este año en el Valle del Cauca, ya que “la Administración Departamental anunció la entrega del primer tramo, de más de 10 kilómetros, de la doble calzada Buga-Buenaventura, y el reto está en que eso sea una realidad”, señala diputada Arenas.



Le puede interesar: ¿De qué hablaron? El papa Francisco recibió visita de la primera dama, Verónica Alcocer



Y continúa: “Los ciudadanos hemos esperado esta obra, en la que se han invertido más de $2,1 billones, por más de diez años”.



De igual forma, el tren de cercanías es otra de las obras anunciadas en la región de las que todavía no se conocen mayores avances. “Otro de los retos que tendrá Clara Luz Roldán, en su último año de gestión, es dejar en marcha la licitación para la construcción de la primera línea”, dice Arenas.



“Será un desafío avanzar en la iniciativa del tren de cercanías, pero además se le suma lograr su cofinanciación por parte del Gobierno Nacional”, dice al respecto la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa.

Otros desafíos

Finalizar las metas previstas en el Plan de Desarrollo Departamental que han presentado retrasos a causa de la pandemia del Covid-19 es otro de los desafíos que debe atender en lo que resta del año la Mandataria seccional.



“El reto tiene que ver con el cumplimiento de las metas que, de hecho, van avanzadas y en la proyección que tiene el Gobierno Departamental dice que esperan llegar al 95 % del cumplimiento del Plan de Desarrollo”, menciona el asambleísta Rengifo.



Y Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Ciev, señala que, teniendo en cuenta de que este año se tendrá el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro “el Departamento debe posicionar los temas clave y los proyectos estratégicos para la región, y eso se debe hacer de forma conjunta entre el sector privado y el público”.



Le puede interesar: Fracturas de la oposición venezolana salpican mesa de negociación con Maduro



Ahora bien, una de las mayores peticiones a la Gobernación del Valle del Cauca es el mejoramiento de la calidad educativa en la comarca.



Al respecto, el representante Duvalier Sánchez es reiterativo en que “en la región no tenemos buenos resultados en las pruebas Icfes, tampoco hay buenas políticas ni programas de calidad educativa, y eso se ve reflejado en esos pésimos resultados”.



En ese sentido, María Isabel Ulloa advierte que “esa es una meta a la que definitivamente no se llegará en este último año, pero en la que sin duda tenemos que seguir trabajando en conjunto”.



Asimismo, los distintos gremios con asiento en la comarca resaltan la importancia de que el departamento tenga un crecimiento económico equilibrado en todos los sectores, para que se continúe avanzando en la recuperación del empleo.



De hecho, el director del Ciev explica que “el Valle es uno de los departamentos llamados a tener un crecimiento por encima del promedio nacional e incluso el de mayor crecimiento en todo el país”.



Finalmente, Sánchez menciona que otro de los aspectos en los que se debería trabajar este año es en “recuperar la confianza de los vallecaucanos, dado que varias veces, cuando la Gobernación se ha comprometido ha incumplido y les ha quedado mal”.



Y agrega que se debe recuperar la ambición de ser una región líder en Colombia, porque “hay otros departamentos que han incidido en los gobiernos nacionales con obras de infraestructura muy grandes y por ello han podido jalonar la economía en sus municipios, pero en el Valle del Cauca ya no se siente ese ímpetu”.