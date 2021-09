Confirman condena a siete soldados por violación sexual a niña indígena Emberá

El Tribunal Superior de Pereira confirmó en segunda instancia la condena a 16 años en contra de seis soldados por la violación de una niña de 12 años de la comunidad indígena Emberá, en hechos ocurridos el 21 de junio de 2020.



Los uniformados, identificados como Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven González, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil y Deyson Andrés Isaza, fueron encontrados responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

También fue condenado a ocho años Luis Fernando Mangareth, como cómplice.



En el fallo de segunda instancia se indica que no hubo violación del debido proceso y que al haber un allanamiento de cargos, debidamente avalado por la judicatura, no existe una controversia en el delito imputado, como alegaba la defensa de los hoy condenados.



Según las autoridades, se adelantaron más de 160 acciones investigativas que evidenciaron la participación de estos militares en la agresión sexual a la menor de 12 años.