Casi 200 familias buscan a personas desaparecidas en Cali

Este lunes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que las personas que se han visto afectadas directa o indirectamente por este flagelo puedan saber que no están solas, que no son olvidadas, y de igual manera se pueda crear una conciencia en la sociedad para que esta terrible práctica no pase desapercibida y los gobiernos tomen acciones para que no siga sucediendo.



Esta conmemoración tuvo origen el 21 de diciembre de 2010, cuando la Asamblea General expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de los desaparecidos. Asimismo, desde el año 2011 el Comité Operativo de Desaparecidos de Cali trabaja articuladamente para fortalecer las rutas de atención y mejorar la respuesta institucional que se le brinda a la ciudadanía ante este flagelo.

En el marco de esta conmemoración, El País recopiló solo algunos casos de ciudadanos desaparecidos en la región, todo con el fin de recordarlos y poder dar, lo más pronto posible, con su paradero.



Según datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sirdec, de Medicina Legal, hasta el 25 de agosto de 2021 en Cali se han registrado 192 casos de personas desaparecidas, de los cuales 59 corresponden a mujeres y 133 a hombres. De los 192 registrados, 91 han aparecido con vida, 10 personas han sido reportadas como fallecidas y 91 continúan desaparecidas.



Ante estas cifras, el Comité Operativo de Desaparecidos realizó una jornada informativa el pasado viernes 27 de agosto, en la Plazoleta San Francisco frente a la Gobernación Del Valle, sobre las rutas de atención que se deben activar para reportar una persona en calidad de desaparecida.

Juan Carlos Ortiz H. y Cindy Viviana Barón

La pareja desapareció el 28 de mayo del 2019 alrededor de las 6:00 de la tarde. Fue vista por última vez cuando salió de su residencia en el barrio Comuneros 1 de Cali y, al parecer, se dirigía a comprar unos predios en el sector de la vereda El Alto, en el corregimiento de Corinto, Cauca.



Ambos iban acompañados de los señores Jimmy Sandoval y Carlos Hurtado, de los que tampoco se tiene información. La señora Tulia Hoyos, madre de Juan Carlos, pide ayuda a la ciudadanía para localizarlos. Cualquier información llamar al número 311 635 3543.

Juan Pablo Triviño



Desapareció el 2 de junio del 2020 alrededor de la 1:00 p.m. El joven de 20 años fue visto por última vez por vecinos del sector en el barrio Alfonso López de Cali horas después de salir de la vivienda en la que compartía con su compañera sentimental en el corregimiento El Carmelo, del municipio de Candelaria. La familia pide a la comunidad apoyo para dar con el paradero e información que permita localizarlo a los números telefónicos 318 266 0250 o al 316 513 1904.



Alejandro Ramírez Chávez

El joven caleño desapareció el 21 de agosto de 2020. De acuerdo con la madre, el joven de 23 años salió de su casa, ubicada en el barrio La Nueva Base, sobre las 6:30 p.m., a reunirse con sus amigos, pero nunca regresó. Testigos señalaron que Ramírez fue visto por última vez en la Autopista Sur con Calle 52, cerca al barrio Villa Colombia. Su madre no pierde la esperanza de encontrar a su hijo y pide colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero del joven. Cualquier información que permita localizarlo, comunicarse al número 3186323316.

Salomé Silva Camayo

La menor desapareció el 24 de abril a las 5:47 de la tarde en el barrio Bellavista, al Oeste de Cali. La infante, que tiene 2 años y 4 meses, se encontraba al cuidado y en casa de su familia paterna, que estaba gestionando la custodia legal ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La familia y la fundación Vínculos de Amor solicitan ayuda a la ciudadanía con información que les permita dar con el paradero de la menor. Cualquier información pueden proporcionarla a los números telefónicos 310 692 8014, 313 780 5181 o al 316 417 9544.