Capturan en Colombia a dos profugos que eran buscados en Estados Unidos

Las autoridades colombianas capturaron en las últimas horas a dos hombres que tienen cuentas pendientes con la justicia de los Estados Unidos, en operaciones adelantadas en Bogotá y Barranquilla.



Como parte del acuerdo para ubicación de personas fugitivas, suscrito entre Fiscalía y Agencia U.S. Marshals del Departamento Justicia de Estados Unidos, se logró la ubicación de estos sujetos que se escondían en Colombia.



En l capital del país fue capturado con fines de extradición Guillermo Alejandro Castillo, quien es solicitado por una corte en el estado de Texas, para que responda por el delito de homicidio.



Según informa la Fiscalía, este ciudadano colombiano, mientras presto su servicio militar en los Estados Unidos en 1998, estuvo envuelto en una riña y habría golpeado a un joven estadounidense hasta causarle la muerte.



Por estos hechos, el ciudadano colombiano fue capturado y pago una fianza de 20.000 dólares, pero luego escapó y no atendió los llamados de la justicia americana.



A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicará a la justicia de los Estados Unidos la captura y ejecutar todos los trámites para su extradición, informó la Fiscalía.

Estadounidense era buscado por narcotráfico

El segundo caso es el de Patrick Dale Liljebeck, un ciudadano estadounidense que fue localizado y capturado en la ciudad de Barranquilla.



Según informa el ente investigador, Liljebeck fue condenado por cargos de narcotráfico en Arkansas, Estados Unidos. Sin embargo, aprovechó su beneficio de libertad condicional para salir del país con documentos falsos.



También aseguran que el ciudadano estadounidense ha sido deportado en varias oportunidades de Colombia; inicialmente en 2018, cuando tenía documentos falsos y fue enviado a España por otro proceso que se le seguía. No obstante, dos años después volvió y se instaló en la Costa Atlántica colombiana cuando fue capturado nuevamente.



El ciudadano extranjero queda a disposición de Migración Colombia para realizar el trámite de expulsión y su comparecencia a la justicia de los Estados Unidos, informó la Fiscalía.