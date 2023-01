Jhonier Leal no quedará en libertad por vencimiento de términos, según su abogada

Si no hay más aplazamientos, el próximo 27 de enero será la primera audiencia del año en la que arrancará el juicio contra Jhonier Leal, quien desde el 2022 está recluido en la cárcel de La Picota, en Bogotá, por presuntamente haber asesinado a su mamá, Marleny Hernández y a su hermano, el reconocido estilista, Mauricio Leal.



Así las cosas, Jhonier quien fue acusado el 8 de julio de 2022, desde entonces sigue sin empezar la etapa del juicio oral, por el doble homicidio de su madre y hermano, que se cometió exactamente hace un año.



Por lo anterior, la defensa de Jhonier Leal, dio a conocer este jueves que su cliente no quedará en libertad por vencimiento de términos. “En este caso, los aplazamientos han corrido por cuenta mía como defensora y por cuenta de Jhonier; no hay posibilidad de que Jhonier quede libre y queremos un juicio transparente”, sostuvo la abogada.



“A través de peritos internacionales vamos a proponer la teoría del caso y encontramos dos posibilidades para probar la inocencia de Jhonier, y podríamos hablar de que fue un homicidio-suicido, pero dentro de la ventana de muerte, Jhonier no se encontraba en la escena del crimen, Jhonier es inocente”, resaltó la abogada.



Las fechas agendadas para darle celeridad a este proceso, son el 27 de enero y 2 de febrero, días en los que la Fiscalía presentará pruebas más de 200 contra Jhonier Leal, para así demostrar su culpabilidad en el asesinato de su mamá y hermano.



Por su parte, la abogada de Jhonier Leal, Julieth Velásquez presentará todo el material probatorio con el que pretende demostrar la inocencia de su cliente.