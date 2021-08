Capturan a presunto responsable del homicidio de edil de la Comuna 15 de Cali

Una persona señalada por el homicidio de Óscar Suárez, edil de la Comuna 15 de Cali, fue capturada en las últimas horas en la ciudad.



Así lo confirmó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien aseguró que el homicidio del edil no se trató de un hecho de sicariato, sino que fue asesinado en medio de una riña.



"Se esclarece este caso del homicidio que fue un acto de intolerancia por ingesta de licor: Ya se capturó una persona quien fue puesta a disposición de la autoridad competente", dijo.



Sobre el asesinato de Suárez, de 32 años, la Policía de Cali confirmo que la riña se registró el 13 de julio en el barrio Mojica, en el oriente de la capital del Valle.



"Es un tema de intolerancia, se presenta una riña y este sujeto le propina al Edil unas heridas por arma blanca por las cuales posteriormente fallece", dijo el Comandante.

Aunque la Policía aseguró que Óscar Suárez no había denunciado amenazas, Dilson Torres, también edil de la comuna 15, poco después de los hechos manifestó que el hombre sí había sido víctima de intimidaciones.



"A nosotros nos han amenazado por parte de personas que no se identifican con el trabajo que desarrollamos en la comuna y Óscar ya había interpuesto una demanda en diciembre cuando fue atacado frente a su familia", preciso Torres.



Con relación al presunto responsable del homicidio, la Policía indicó que el hombre fue capturado en una vivienda del barrio El Diamante donde, al parecer, se habría estado ocultando de las autoridades.



La Institución precisó además que el hombre no tiene registro de antecedentes.



