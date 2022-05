Capturan a los presuntos homicidas de joven que fue quemada y torturada en Yumbo

La Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la Fiscalía General, capturó a los presuntos agresores de una mujer que murió en Yumbo el pasado 8 de mayo tras recibir múltiples quemaduras y golpes en su cuerpo.



La mujer fue identificada como Tifany Arias Trujillo y, aunque estaba con vida cuando fue hallada, falleció en el hospital La Buena Esperanza de Yumbo debido a la gravedad de las heridas que tenía. Según el reporte, la joven tenía el 70% de su cuerpo quemado, así como múltiples contusiones generadas por los golpes.



"En una operación exprés que duró 36 horas, se logró la captura de los presuntos responsables, Jhon Elías Domínguez, de 23 años, el cual ya había estado en la cárcel por tres años por tráfico de estupefacientes, y de Oscar David Lozano, de 24 años", manifestó el General Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana de Cali.

Lea además: Desde Buenaventura enviaban coca camuflada en panela; un francés en Dubái era el 'cerebro'

El general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía de Cali se pronunció sobre la captura de los presuntos agresores de una mujer que murió en Yumbo tras recibir múltiples quemaduras y golpes en su cuerpo.

🎥 Policía de Cali pic.twitter.com/D0zU0vDOE7 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 13, 2022

La primera captura, de Jhon Elías Domínguez, se registró en el mismo sector y a pocos metros de donde fue cometido el ataque contra la víctima. Por otro lado, Oscar David Lozano fue capturado en Arroyohondo cuando se disponía a ingresar a su trabajo.



Las causas que habrían desencadenado este terrible feminicidio aun son materia de investigación. Mientras tanto los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de feminicidio agravado.

La mujer fue hallada con el 70% de su cuerpo quemado y con múltiples contusiones generadas por los golpes. Foto: Tomada de Radio Reloj

Detalles sobre el crimen de joven

Aunque el cadáver de la joven de 20 años fue encontrado en un callejón de la Carrera 1N con Calle 15C del municipio, en un sector conocido como El Matadero, las autoridades han establecido que la mujer habría sido torturada en otro lugar.



Lea también: Preocupa violencia en Tuluá y en el resto del Valle; las medidas que propone Mindefensa



De hecho, según las pruebas, la Policía y Fiscalía tendrían como hipótesis que la mujer habría estado retenida en otro lugar. Según se indicó, en el lugar donde encontraron el cuerpo de la joven no había rastros de fuego, además, los vecinos del sector no reportaron haber escuchado signos de alarma.



Por lo cual, las autoridades han planteado que la mujer habría sido llevada a un lugar alejado o cerrado, esto para no levantar sospecha de los vejámenes que se estaban cometiendo en contra de ella.



Con relación al caso, el comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León, explicó que se están adelantando todas las labores de investigación junto a la Sijín para esclarecer este crimen.