Capturan a dos hombres que hurtaron y atacaron con cuchillo a mujer en bus del MÍO

En la noche del miércoles 19 de octubre, se registró un hurto dentro de un bus del Sistema Masivo de Transporte MÍO, que dejó a una mujer herida con arma blanca.



Este hecho se registró dentro de un bus del MÍO, cuando dos hombre ingresan al vehículo en la estación Villacolombia. Es ahí donde los sujetos amenazan con un cuchillo a una mujer, para hurtarle el celular.



Sobre este hecho, las autoridades reportaron que fueron capturadas los dos agresores, los cuales fueron identificados por la mujer y sus dos acompañantes.



"Lamentablemente se presenta un hecho de hurto dentro del mío y ahí sale una persona lesionada y gracias a la oportunidad reacción de los cuadrantes que se encuentran en el entorno de las estaciones, logramos capturar a dos personas que cometieron este hecho de hurto y la lesión y se están poniendo a disposición de la autoridad competente. Gracias a Dios la persona no registra gravedad", informó el Coronel José Daniel Gualdrón Moreno, Comandante de la Policía de Cali.



Según relató una de las acompañantes de la mujer que fue lesionada, los sujetos se subieron al bus en la estación Villacolombia y agarraron del cuello a la mujer amenazándola con el arma cortopunzante.



"Estamos sentadas de espalda, nosotros volteamos y vimos que (los hombres) la agarraron por el cuello diciendo que le pasara el celular y ella, por no pasarlo, la cortaron. Ellos se bajaron del MÍO en plena vía cuando el conductor paró", relató la testigo del hecho.



"Yo los logré reconocer, porque gracias a Dios la Policía me mostró una foto de los capturados y sí, en realidad son ellos dos", añadió.



La Policía informó que seguirán acompañando a la ciudadanía en todo todos los recorridos del transporte público. "Vamos a estar muy atentos en el entorno al de los articulados de las estaciones para poder dar seguridad y garantizar una buena reacción".