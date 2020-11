Cali registra 48 horas sin muertes violentas

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En las últimas 48 horas no se han registrado muertes violentas en Cali, según los más recientes informes de la Policía.



En el año van 34 días, no consecutivos, en los que la ciudad no registra homicidios. Además, el 2020 es el año con el mayor número de días con cero homicidios desde 1993.



De acuerdo con Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, esto es un gran noticia, pues supone un respiro para la capital del Valle, que ha sufrido varios actos de violencia en los últimos meses.

Puede leer: Muertes violentas en Colombia se han reducido en el 2020: van 17.265 en lo corrido del año

Es preciso mencionar que, según el informe de la Secretaría de Seguridad y Justicia, entre el 1 de enero y el 26 de noviembre se han contabilizado 960 muertes violentas en Cali en lo que va corrido del año.



El mismo informe resalta que este es el año con menos asesinatos desde 1993.



Con respecto al 2020, se reportó que el mes con más casos fue septiembre, con un total de 122 muertes violentas, 14 más que en el 2019.

En cuanto al presente mes, el informe de 'Seguridad y Convivencia' da cuenta de que ente el 1 y el 26 de noviembre van 64, nueve menos que en el mismo período del año anterior. Además, detallan que en ese tiempo se han registrado cuatro días, no consecutivos, sin homicidios.



Cabe resaltar que las comunas que mayor reducción de casos tiene es la 8, en la que se han presentado 25 muertes, 12 menos que el año anterior.



Por otro lado, la comuna en la que más asesinatos se han presentado es la 10 con un total de 50 casos, 17 más que en 2019.

Una muy buena noticia para Cali. La ciudad completa, preliminarmente, 2 días continuos sin registrar homicidios en su territorio. Con 34 días no consecutivos, este año 2020 registra el mayor número de días con cero homicidios desde 1993. @JorgeIvanOspina@AlcaldiaDeCalipic.twitter.com/RqxOteOUfY — Guille Londoño (@GuilleLondono) November 27, 2020

A nivel nacional, Medicina Legal informó que en lo corrido del 2020 han disminuido las muertes violentas, en comparación con el mismo período del año pasado.



El instituto tiene reporte de 17.265 casos, mientras que en el 2019 se contabilizaron 19.338. La mayoría de víctimas son hombres con 15.086 casos, mientras que solo 2.177 son mujeres.



Feminicidios en Cali aumentaron



Si bien el número de homicidios en general es el más bajo de los últimos años, la cifra de mujeres que fueron asesinadas por su condición de género es uno de los más altos.



En lo corrido del 2020 en el Valle del Cauca se han registrado 31 feminicidios, siendo el primer departamento a nivel nacional, seguido por Antioquia con 17, Bogotá con 13 y Tolima con 6.

Le puede interesar: Mensajes por celular, claves en investigación de mujer asesinada en estación del MÍO

En Cali, 70 mujeres han sido asesinadas en la capital del Valle en lo corrido del presente año. De estas, más de 20 casos han sido tipificados como feminicidios.



El caso más reciente es el de María Cristina Bonilla Ballén, de 46 años, quien fue asesinada el pasado sábado 21 de noviembre al interior de la estación del MÍO de Santa Mónica. La mujer fue atacada, según un familiar, por su expareja sentimental.

El individuo ingresó por una de las puertas laterales, se acercó a ella y le disparó, con arma de fuego, en cuatro oportunidades, que le causaron la muerte ese lugar.

Lea además: Las claves contra la violencia de género analizadas en el foro ¡Paremos ya!