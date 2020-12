Álvaro José Carvajal Vidarte

Tres días, no consecutivos, sin registrar una sola muerte violenta durante el mes de diciembre sumó Cali este martes, un registro que no se lograba desde 1993, año desde el que se tiene información diaria.



Así lo destacó el secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, Carlos Alberto Rojas, vía Twitter.



"Llevamos tres días no consecutivos con CERO homicidios, un hecho histórico ya que desde que se tiene registro diario, no se tienen noticias positivas en diciembre", escribió el funcionario.



Hasta la fecha, durante diciembre de 2020 se han registrado en la ciudad 35 muertes violentas, cifra inferior a lo presentado en el mismo mes de 2019, cuando hubo 56 homicidios en el mismo periodo de tiempo, según cifras del informe diario de Seguridad y Convivencia.

La construcción de una cultura de la seguridad para Cali se basa en la protección de la vida de los ciudadanos.



Llevamos 3 días no consecutivos con CERO homicidios, un hecho histórico ya que desde que se tiene registro diario, no se tienen noticias positivas en diciembre. pic.twitter.com/q2DnARkWS3 — Carlos Alberto Rojas (@SoyCarlosRojas) December 16, 2020

Lea también: ¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda en Cali entre el 16 y el 23 de diciembre?



Hasta ahora, es el segundo mes consecutivo en que se presenta una disminución en comparación con el año anterior, luego de registrar cifras superiores entre junio y octubre. Cabe resaltar que entre febrero y mayo, coincidiendo con la cuarentena por el covid-19, también hubo menos muertes violentas respecto al 2019.



Con corte al 15 de diciembre, en Cali se han presentado 1.013 homicidios, 53 menos que en 2019, aunque por encima de la meta de las autoridades, que buscaban terminar el año por debajo de mil homicidios.



Las cinco comunas con más muertes violentas durante 2020 han sido la 14 y 15 (103, cada una), la 13 (98), la 21 (74) -todas del oriente de la ciudad- y la 18 (59) -en el suroccidente de la capital del Valle-.