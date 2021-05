Aumentó en un 15% el hurto de celulares en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En lo que va corrido del año, en Cali se han presentado 4184 denuncias por hurto de celulares, según un informe de la Policía. Esto representa un incremento del 15%, con respecto a los casos reportados en el mismo lapso del año anterior.



A esto se le suma que los reportes por esta modalidad de hurto en la ciudad no han parado durante los días de manifestaciones en el marco del paro.



Uno de los casos recientes ocurrió el miércoles pasado, en horas de la tarde, en cercanías de la Loma de la Cruz de Cali. Ahí, la periodista internacional Sulay Ucros, junto a sus compañeros de trabajo de Telemundo (que cubrían las movilizaciones por el paro), fueron víctimas del hurto de todos sus equipos de grabación y de sus teléfonos celulares.



“Dejamos de reportar en Cali, nos robaron a mano armada los equipos, a dos cuadras de la Loma de La Cruz. Noticias Telemundo se despide de la capital del Valle del Cauca”, escribió la comunicadora en su cuenta de la red social Twitter.

¿Qué puede estar pasando?

De acuerdo con la Policía, los delincuentes que están dedicados únicamente a esta modalidad de robo llegan al lugar determinado donde ya tienen establecido que van a delinquir, puede tratarse del centro de la ciudad, zonas de afluencia masiva de gente o medios de transportes público. En esos puntos, observan con detenimiento a todos quienes están en el entorno y la persona más vulnerable es quien termina por convertirse en objetivo del hurto.

Lea también: Los desafíos del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali



Ante esto, la directora de la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, Claudia Marcela Giraldo, explicó que “los celulares constituyen un referente de estatus económico, por lo cual muchas personas destinan buena parte de sus recursos para la adquisición de equipos de alta gama, llegando a endeudarse y en su afán de disponer de lujosas tecnologías de comunicación, buscan adquirirlas de segunda mano, promoviendo así un mercado sustentado en la delincuencia consecuente del hurto de estos equipos, riesgo que constantemente aqueja a la comunidad caleña y le ha significado un deterioro en su calidad de vida”.



Igualmente, el experto en temas de seguridad Juan Carlos Araque expresó que “este es un fenómeno que va creciendo día a día y ya existen organizaciones delincuenciales dedicadas solo a esta modalidad de hurto. Lo más viable sería concientizar a las personas para que no dejen descuidados sus equipos celulares, es recomendable su uso en lugares que sean seguros y evitar al máximo frecuentar espacios con aglomeración de personas como el servicio público, y más en este tiempo”.



A su vez, Gustavo Orozco, experto en seguridad ciudadana y representante del Grupo Objetivo Cero, agregó que “en medio de tanta gestión por el paro nacional los delitos van ha incrementar cada vez más. El hurto de celulares, que había sido un impacto desde siempre, continuará creciendo porque desde la Administración no hay un interés en contener los fenómenos de criminalidad que nos han afectado desde hace tiempos. Es lamentable, pero todo esto va a seguir”.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo comentó que “con la Policía concentrada en otras tareas y la pobreza en aumento se genera este tipo de manifestaciones erráticas. Para los delincuentes, el tema de los celulares es lo más fácil y todas las expresiones violentas en adelante serán el resultado de un pie de fuerza destinado a otros menesteres”.



Algunos de los expertos, además, coincidieron en que “es necesario tener prioridades coherentes con las posibilidades económicas y necesidades tecnológicas. Los usuarios del transporte masivo y transeúntes son las principales víctimas de estos hechos delictivos, y estos deben reconocer que obtener dispositivos de alta gama no es lo más óptimo en un estado de seguridad como el que vivimos”.



“Si es víctima hay que denunciar. Constantemente nos quejamos de la reincidencia e impunidad de este delito por ser de menor cuantía, pero si las personas denuncian, contribuyen a sustentar la acción de la justicia”, concluyeron los analistas consultados.