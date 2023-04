Así es como estarían siendo torturados los exmilitares detenidos en Haití

El 7 de julio de este año se cumplirán dos años del homicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse y la situación judicial de los colombianos recluidos en el país caribeño todavía no está resuelta y se les sigue señalando como culpables del magnicidio.



Janeline, madre del subteniente Jheyson Carmona, de 27 años, dijo: “Yo soy la mamá y conozco a mi hijo como la palma de mi mano. Cuando escuché unos audios de él insinuando que era culpable, dije que eso no podía ser cierto porque mi hijo nunca habla de esa manera, es como si le hubiesen puesto un papel y lo hubiesen hecho leer”.



“Cuando escuché esas declaraciones pensé que eso era un montaje. Pasamos días duros, difíciles, todo el mundo me señalaba, ese es su hijo, ese es su bebé, me decían”, recuerda la madre del exuniformado.



La mujer explica que desde septiembre del año 2021 se enteraron, por medio de cartas, de las torturas a las que eran sometidos sus familiares. “A ellos los quemaron con aceite caliente, les pegaban en los testículos, les arrancaron las uñas de las manos y los pies, les pegaban con unos palos, les ponían pistolas en la cabeza con fotos de su mamá y de sus hijos para que se autoincriminaran. Allí encontré la respuesta a esos audios del 18 de agosto, mi hijo había sido torturado”.



“Tengo esperanza en este Gobierno, que es el de la Paz Total. Además, confío en Dios y espero que a mi hijo, junto con sus compañeros, los puedan sacar de allá”, dice la dama en medio de lágrimas.