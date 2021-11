Aprueban extradición de alias ‘Nicolás’ segundo cabecilla del Clan del Golfo

En un concepto de 69 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’, señalado de ser el segundo cabecilla al mando del ‘Clan del Golfo’ y quien fue capturado en 2018, en Antioquia.



En su contra había diez órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado, financiación del terrorismo, desaparición forzada y desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes, delitos por los cuales es solicitado por los Estados Unidos.



En el mismo año de la detención, la defensa de ‘Nicolás’ recusó a varios de los magistrados de la Sala Penal, por lo que el caso permaneció sin avances todo el año 2019.



Ahora, el magistrado Gersón Chaverra Castro, ponente de la decisión, determinó que para la época de investigación (entre 2003 y 2014) alias ‘Nicolás’, de forma voluntaria, “habría incurrido en conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico interno como concierto para delinquir con fines de narcotráfico y homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos”.



Así mismo la Corte advirtió que las conductas imputadas a Moreno Tuberquia, en la acusación, son de naturaleza común, no política.



En el fallo advierte que algunos hechos por los cuales también se investiga a ‘Nicolás’ ocurrieron en territorio nacional, especialmente en zonas controladas por ‘Los Urabeños’ como son la región de los Llanos orientales, Necoclí, Turbo, Cartagena y Apartadó, por lo que al Estado colombiano, “le corresponde adelantar la actuación judicial pertinente”.

En relación a la certificación emitida por la Comisión de la Verdad respecto a la colaboración que está brindando ‘Nicolás’ el fallo advierte que aunque dicha situación tiene una importancia relevante frente a la construcción de la verdad, no constituye un impeditivo de la extradición.



“Además, no se observa que la Comisión de la Verdad esté elevando una solicitud formal a la Corte Suprema de Justicia en la que se exprese o exponga la necesidad de que el requerido permanezca en nuestro territorio”.



La Sala aclaró que si bien el Gobierno Nacional concede la extradición, “ha de garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta”.



Así mismo, la Corte solicitó que el hombre no sea juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni distintos a los que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser sometido a penas de muerte o prisión perpetua.



Iván Duque, presidente de la República, celebró la decisión y aseguró que, “esta extradición es muy importante porque llevábamos varios años a la espera de esta decisión y este es un golpe certero a la estructura del Clan del Golfo".

Así mismo, ante la misma Corte, ya avanza la solicitud de extradición de alias ‘Otoniel’, considerado como el narcotraficante más buscado del mundo y jefe del ‘Clan’



‘Otoniel’ es requerido por las cortes de Florida y Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Según manifestó el presidente de la Corte Suprema, se le realizarán varios interrogatorios antes de aprobar su extradición para conocer sobre los delitos que habría cometido y poder garantizar el reconocimiento y reparación de las víctimas.



Sobre 'Otoniel' pesan 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias, ocho medidas de aseguramiento y dos circulares rojas y una azul de la Interpol.